La música hizo vibrar el Festi Joven 2026 en el Parque de Mayo

Los sanjuaninos coparon el Parque de Mayo para recibir la primavera y la jornada tuvo una protagonista principal la música. Es que este año, el Festi Joven 2026 incluyó tres escenarios con una oferta musical que hizo vibrar a las más de 25.000 personas que llegaron a disfrutar del evento.

Festi Joven 2026: el deporte se suma con una amplia agenda de actividades para todas las edades

Si fuiste al Festi Joven 2026 en el Parque de Mayo, ¡entrá a la galería de fotos!

Este año, los festejos oficiales del Día de la Primavera incluyeron dos escenarios extras que se sumaron al mayor . Y todos contaron con una gran cantidad de Público . Las actividades en los tres arrancaron a partir de las 16,30 y, ya a eso hora, cientos de espectadores se agolparon a su alrededor para disfrutar de las diferentes propuesto.

El escenario mayor es el que desde temprano convocó a la mayor cantidad de público que se ubicó la más cerca posible para disfrutar de los diferentes ritmos musicales y danzas que formaron parte de la grilla. Pero, los dos escenarios restantes también contaron con una gran convocatoria.

Desde temprano, la gente se acomodó sobre el césped o en las reposeras personales para disfrutar de la música y danza folclórica en el escenario La Peña , ubicado sobre Calle 25 de Mayo. Y, entre los espectadores no sólo hubo adultos y personas mayores, sino también niños, adolescentes y jóvenes que mostraron su sentir nacional.

El tercer escenario contó con un público más específico . Fue el Espacio Urbano , ubicado dentro de la pista de skate, al lado del Monumento al Deporte. Allí se concentraron los jóvenes skaters que hicieron una demostración de sus habilidades al ritmo del hip hop y flow que le pusieron ritmo a la jornada.

Más diversión en el Festi Joven 2026

A la música se sumaron otras propuestas para diversión de toda la familia, pero principalmente a la de los más chicos. Una de ella fue la ciudad deportiva que montaron la Secretaría de Deporte y la Municipalidad de Capital y que les ofreció a los chicos la posibilidad de practicar desde tejo hasta intentar hacerle un gol al Dibu Martínez.

Gran oferta deportiva en el Festi Joven 2026.

Los primeros en copar el Parque de Mayo al inicio del Festi Joven 2026 fueron los adolescentes y jóvenes. Luego, se fueron agregando las familias que llegaron desde distintos departamentos para disfrutar de los festejos del Día de la Primavera que se desarrollaron sin inconvenientes, debido al fuerte operativo de seguridad.

Fuerte control policial en los 5 accesos habilitados en el Parque de Mayo.

Fuerte operativo policial en el Parque de Mayo

En cada uno de los ingresos habilitados en el Parque de Mayo, personal de la Policía de San Juan se encargó de revisar hasta los changuitos de los bebés y de escanear a cada ingresante para evitar que entraran con algún objeto peligroso al Festi Joven 2026.

La Escuela Fontana, sin menores aprehendidos.

A esto se sumaron los cientos de efectivos distribuidos por todo el predio para mantener la seguridad. Y los resultados fueron positivos. Hasta pasadas las 21, ningún menor se encontraba detenido en la Escuela Fontana, cuyo edificio fue designado para alojar a los menores aprehendido durante el desarrollo del Festi Joven 2026.