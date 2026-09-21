    • 21 de septiembre de 2026 - 19:05

    Diversión extra para los niños

    La fiesta de la primavera ofreció alternativas recreativas y educativas para los niños, combinando color, juegos y premios en una tarde a pura alegría.

    Fotos: Diario de Cuyo.

    Fotos: Diario de Cuyo.

    Foto:

    Por Fabiana Juarez

    En el Festi Joven 2026 sobraron las opciones divertidas para los más chicos. A las actividades deportivas se sumaron algunas propuestas extras que coparon a los niños.

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    Una de ellas estuvo en el stand donde pudieron acceder a maquillaje artístico. Allí les pintaron el rostro con colores brillantes que acentuaron su alegría.

    Otras de las propuestas divertidas estuvo en el puesto de la Cruz Roja donde los niños pudieron pintar mientras aprendieron de cuidados en el hogar. Y hasta tuvieron premio por participar: tras finalizar cada dibujo recibieron caramelos de regalo.

    Y por último el circuito divertido incluyó adrenalina. Fue en los castillos inflables que armaron en el predio.

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