Diversión extra para los niños

La fiesta de la primavera ofreció alternativas recreativas y educativas para los niños, combinando color, juegos y premios en una tarde a pura alegría.

En el Festi Joven 2026 sobraron las opciones divertidas para los más chicos. A las actividades deportivas se sumaron algunas propuestas extras que coparon a los niños.

Una de ellas estuvo en el stand donde pudieron acceder a maquillaje artístico. Allí les pintaron el rostro con colores brillantes que acentuaron su alegría.

Otras de las propuestas divertidas estuvo en el puesto de la Cruz Roja donde los niños pudieron pintar mientras aprendieron de cuidados en el hogar. Y hasta tuvieron premio por participar: tras finalizar cada dibujo recibieron caramelos de regalo.