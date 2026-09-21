Turismo: Rawson lanza una travesía y campamento bajo la luna llena

La naturaleza, los paisajes y la posibilidad de descubrir los rincones más particulares del departamento serán protagonistas de una nueva propuesta turística impulsada por la Municipalidad de Rawson. Se trata de la “Jornada de Naturaleza Intensa Bajo la Luna Llena”, una experiencia recreativa y gratuita destinada a mayores de 10 años que se desarrollará durante el sábado 26 y domingo 27 de septiembre.

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La iniciativa, coordinada por el área de Turismo comunal, forma parte de las políticas destinadas a fortalecer el turismo de naturaleza, permitiendo que vecinos y visitantes exploren atractivos poco frecuentes y disfruten de una vivencia al aire libre a solo unos kilómetros de la Capital.

El punto de encuentro oficial será el Puesto Ábrego (calle América y Castro Padín), donde los participantes deberán concentrarse el sábado a partir de las 16:30.

17:00 hs: Inicio de las actividades con un recorrido por la granja y una caminata por las dunas rumbo al Cerro Bola. El trayecto incluirá el paso por el llamativo barrealito de los cuarzos, uno de los puntos clave del circuito natural.

19:30 hs: Armado del campamento en el puesto, permitiendo disfrutar de la experiencia nocturna bajo la luz de la luna llena.

Domingo desde las 10:00 hs: La propuesta continuará con una caminata por el Dren Centenario, coronando un fin de semana enfocado en la puesta en valor del patrimonio paisajístico rawsino.

Cómo inscribirse y qué elementos llevar

La actividad es totalmente gratuita, pero requiere inscripción previa debido a la organización logística. Los interesados pueden anotarse a través de Lito, el asistente virtual por WhatsApp de la municipalidad al 2645702020, o mediante el formulario web oficial en municipioderawson.gob.ar.

Desde el municipio recordaron que los asistentes deben concurrir provistos de:

Ropa cómoda, calzado adecuado para trekking, gorra y protector solar.

Agua para hidratación.

Carpa y elementos de acampe.

Reposeras, mesita y alimentos para el almuerzo/merienda/desayuno.

Asimismo, la organización ofrece la opción de encargar comidas típicas en el lugar (como chivo al vino o al horno) coordinando previamente al teléfono 2644775792.