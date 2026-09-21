    • 21 de septiembre de 2026 - 17:37

    Los jóvenes coparon el Parque de Mayo para celebrar el Día de la Primavera

    Decenas de jóvenes se reunieron en el pulmón verde de la capital sanjuanina para celebrar el Día de la Primavera con música, picnics, juegos y un clima de total armonía.

    Foto: Daniel Arias&nbsp;
    Foto: Daniel Arias 

    Foto:

    Por Fabiana Juarez

    Los jóvenes coparon el Parque de Mayo para disfrutar del Festi Joven 2026. La mayoría se ubicó lo más cerca posible del escenario mayor donde los shows arrancaron a las 16:30.

    Leé además

    Foto: Daniel Arias

    Un susto que rompió la calma en el Skate park
    Funcionarios de Nación llegaron a San Juan para recorrer las sedes donde se realizarán los Juegos Nacionales Adultos Mayores.

    San Juan será sede de los Juegos Nacionales Adultos Mayores: participarán 1.400 atletas de todo el país

    La mayoría se sentó sobre el césped sobre mantas para disfrutar del típico picnic de Día de la Primavera. La buena onda reinó desde el comienzo. Los chicos aplaudieron cada una de las actividades y se engancharon en las arengas que propusieron los conductores. Y no fue para menos ya que los más entusiastas se llevan premios como remeras y gorras. Y hasta bailaron al ritmo de la música.

    Algunos grupos le pusieron alegría y diversión propia a la jornada jugando a la pelota y a las cartas. Todo en un clima de armonía y respeto entre todos los presentes.

    Diario de Cuyo.

    Diario de Cuyo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Se acerca el Festi Joven 2026 y se siguen conociendo más de talles del evento.

    Festi Joven 2026: el deporte se suma con una amplia agenda de actividades para todas las edades

    El FestiJoven ya tiene la grilla de artistas locales que animarán la fiesta del 20 de septiembre en el Parque. 

    FestiJoven 2026: grilla completa con artistas para todos los gustos

    Habrá un gran operativo de seguridad durante el Festi Joven 2026.

    Festi Joven 2026: 290 efectivos de la Policía se encargarán de la seguridad en el Parque de Mayo

    El FestiJoven ya tiene nombres para la grilla artística 2026

    FestiJoven 2026: comienzan a revelarse los primeros artistas