Los jóvenes coparon el Parque de Mayo para celebrar el Día de la Primavera

Los jóvenes coparon el Parque de Mayo para disfrutar del Festi Joven 2026. La mayoría se ubicó lo más cerca posible del escenario mayor donde los shows arrancaron a las 16:30.

La mayoría se sentó sobre el césped sobre mantas para disfrutar del típico picnic de Día de la Primavera. La buena onda reinó desde el comienzo. Los chicos aplaudieron cada una de las actividades y se engancharon en las arengas que propusieron los conductores. Y no fue para menos ya que los más entusiastas se llevan premios como remeras y gorras. Y hasta bailaron al ritmo de la música.