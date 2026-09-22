En Caucete harán un concurso escolar para que los chicos conozcan la vida y obra del fundador de la ciudad

En el marco del 132º aniversario de la ciudad de Caucete, el Rotary Club "José María de los Ríos" lanzó una iniciativa educativa y cultural para rescatar las raíces históricas del departamento. Es el Primer Certamen de Preguntas y Respuestas "Detectives de Caucete: Misión fundador" , destinado a estudiantes de 4º grado del nivel primario de las escuelas locales.

Julia Graciela Bulacios , presidenta de la institución organizadora, explicó que la propuesta es totalmente gratuita para los participantes y que busca revalorizar la identidad caucetera a través de la figura de Don José María de los Ríos. El fundador impulsó el 17 de octubre de 1893 la creación de la antigua Villa Colón , origen de la actual Ciudad de Caucete, mediante el esfuerzo privado y con un diseño urbanístico innovador inspirado en el trazado de diagonales de la ciudad de La Plata.

El concurso premiará con distinciones de primer, segundo y tercer lugar a los alumnos más destacados, reconociendo además el compromiso educativo mediante la entrega de certificados de participación para todos los alumnos, docentes e instituciones involucradas.

Desde la organización resaltaron que el certamen persigue mostrar la evolución histórica desde Villa Colón hasta la actual ciudad, destacando la visión y el legado del fundador.

La jornada final y entrega de premios del certamen se llevará a cabo el 9 de octubre a las 14, en el Salón Cultural Caucete "Samuel Goransky".

La escrtitora caucetera, Alejandra Villagra Berrocá. (Gentileza)

Un hombre que contribuyó con el desarrollo social del pueblo

José María de los Ríos nació el 9 de diciembre de 1848 en el pueblo de Trinidad, San Juan. Hijo de Tránsito Gutiérrez y Pantaleón Nazario de los Ríos, ambos sanjuaninos, perteneció a una familia vinculada a las tierras que posteriormente formarían parte del desarrollo de Caucete.

La familia habitó una amplia casona ubicada en el sector de las actuales avenidas De los Ríos y José Ignacio de la Roza del citado departamento. La vivienda permaneció en pie hasta el terremoto de 1977, cuando fue destruida por completo.

La iniciativa que convertiría a José María de los Ríos en una figura fundamental de la historia caucetera surgió a partir de su propósito de establecer una nueva población en sus tierras, situadas al este de Villa Independencia. Un viaje a la ciudad de La Plata habría influido en su concepción urbanística. Impresionado por el trazado de aquella ciudad, proyectó para la nueva villa un diseño que contemplaba inicialmente dos diagonales que se cruzarían entre sí. Finalmente, el proyecto se modificó y quedó una sola diagonal principal, que corresponde a la actual Diagonal Sarmiento.

Después de aproximadamente dos años de trámites y gestiones, el 17 de octubre de 1893 se aprobó la fundación de Villa Colón. José María de los Ríos no se limitó a donar los terrenos destinados al nuevo asentamiento: también colaboró con su organización y crecimiento. Para aquellos años la villa se vio favorecida posteriormente por la llegada del ferrocarril, factor que contribuyó a fortalecer las comunicaciones y la actividad económica de la zona. En 1917, Villa Colón pasó a convertirse en la cabecera departamental, desplazando en esa función a Villa Independencia.

José María de los Ríos falleció el 9 de marzo de 1916, a los 67 años. Sus restos fueron sepultados inicialmente en el cementerio de la ciudad de San Juan. En 1972, fueron trasladados junto con los de su esposa, Vicenta Luisa Keller, a una cripta de la Iglesia Cristo Rey de Caucete, donde actualmente descansan.

Esta parte de la historia del fundador de la Ciudad de Caucete aparece en el libro “Huellas. Una Novela Biográfica de José María de Los Ríos’, que escribió la caucetera Alejandra Villagra Berrocá, licenciada en Educación, Profesora en Ciencias Sagradas, escritora y columnista en Radio Colón y Diario de Cuyo.