[VIDEOS] Tensión en Caucete: una mujer atacó a un patrullero y amenazó a los policías

Ocurrió en pleno centro del departamento. La agresora, acompañada por otra mujer, desafió e invitó a pelear a las autoridades ante la mirada de decenas de testigos

Un violento episodio se vivió el viernes por la noche en la zona céntrica del departamento de Caucete. Una mujer fuera de sí atacó a golpes a un patrullero y amenazó a los efectivos policiales que se encontraban en el interior del vehículo, ante la perplejidad de vecinos y transeúntes que circulaban por el lugar.

El episodio se registró en inmediaciones de la Avenida Diagonal Sarmiento. En los videos que rápidamente se difundieron en redes sociales, se observa a la agresora que arremete repetidamente contra el parabrisas y el capó del móvil policial, mientras profiere insultos y gritos contra los uniformados.

Junto a ella se encontraba otra mujer que, con la misma vehemencia, desafiaba e invitaba a pelear a las autoridades que permanecían dentro de la unidad. El escándalo en la vía pública obligó a la intervención de personal policial femenino según informó Ariel Rodríguez, que arribó al sitio para intentar contener a las revoltosas y calmar la situación.

Según los reportes locales, los efectivos mantuvieron la compostura dentro del vehículo para evitar una escalada de violencia en pleno centro departamental. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los presentes fue el desenlace: tras el ataque y los momentos de extrema tensión, ambas mujeres se retiraron del lugar caminando sin haber sido aprehendidas.