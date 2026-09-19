Cómo sigue la salud del bebé que fue internado en Córdoba con fracturas y cocaína en sangre

Un bebé de 28 días permanece internado en estado crítico en Córdoba, con riesgo de vida, tras haber ingresado al sistema de salud con fracturas, un cuadro de insuficiencia respiratoria y cocaína detectada en su organismo. Sus padres están detenidos e imputados por lesiones graves calificadas.

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La novedad del caso se conoció a partir de un nuevo parte médico recibido este viernes por la Fiscalía de Morteros: el niño presentó complicaciones en el área de la visión y fue trasladado desde el Hospital Materno Neonatal al Hospital de Niños, donde requiere atención especializada.

El caso comenzó cuando los padres llevaron al recién nacido a un hospital de Balnearia, departamento San Justo, por un cuadro de cianosis e insuficiencia respiratoria. Recibió una primera atención allí y luego fue derivado a San Francisco y al Hospital Materno Neonatal de Córdoba, antes de su reciente traslado al Hospital de Niños.

El fiscal de Morteros, Francisco Paygés, informó que el cuadro continúa siendo delicado. “Hay un riesgo de vida, su estado es crítico”, sostuvo el funcionario, según publicó ElDoce.tv. También señaló que la evolución no fue satisfactoria pese a la atención recibida desde el ingreso al sistema de salud.

Paygés explicó que los estudios médicos revelaron lesiones de diferentes momentos. “Las lesiones son recientes y de larga data, es decir de más de 48 horas”, afirmó el fiscal. A partir de ese dato, la Fiscalía analiza la posible responsabilidad de cada uno de los adultos que estaba a cargo del bebé.

Sus padres, Brisa Masilla, de 26 años, y Darío Fabián Bustos, de 33, fueron detenidos e imputados por lesiones graves calificadas. La calificación legal podría revisarse de acuerdo con la evolución clínica del niño y con los resultados de las pericias médicas pendientes.

Buscan determinar cómo ingresó la cocaína al organismo

Uno de los puntos centrales de la pesquisa es establecer de qué modo la cocaína llegó al organismo del recién nacido. Masilla y Bustos negaron haber consumido sustancias, aunque los investigadores consideran distintas hipótesis, entre ellas un contacto directo o la transmisión a través de la lactancia.

En diálogo con Telenoche, el médico Carlos Sabagh indicó que el bebé no había presentado signos de abstinencia al nacer, un aspecto que los especialistas consideran relevante para reconstruir el caso. Según explicó, la exposición oral a cocaína puede resultar peligrosa en bebés por sus posibles efectos sobre el sistema respiratorio.

Por su parte, el pediatra neonatólogo Luis Ahumada detalló que la cianosis es un signo asociado a una alteración de la oxigenación de la sangre. Esa falta de oxígeno puede manifestarse con una coloración azulada en la piel, los labios o la lengua y estar relacionada con afecciones respiratorias o cardíacas.

Ahumada mencionó que la presencia de cocaína en un recién nacido puede responder a varias situaciones que deben ser evaluadas por los equipos médicos y judiciales. Entre ellas, señaló el consumo durante el embarazo, la transmisión mediante la leche materna y la posibilidad de una exposición accidental o intencional.

Los profesionales también analizan las fracturas dentro del cuadro clínico completo. Ahumada advirtió que hay enfermedades genéticas que pueden causar fragilidad ósea, aunque remarcó que algunas lesiones pueden presentar características compatibles con un hecho intencional. La determinación final dependerá de peritajes especializados y de la historia clínica del bebé.

La Fiscalía procura reconstruir las horas previas a la internación, además de establecer el origen de la sustancia detectada y la antigüedad de cada lesión. Fuentes del caso señalaron que también se examinan discusiones previas entre la pareja, aunque por el momento no se confirmó una vinculación directa entre esos episodios y el hecho investigado.

Mientras avanza la causa, los otros dos hijos de la mujer, de 10 y 12 años, quedaron bajo resguardo de la Unidad de Desarrollo Regional y permanecen provisoriamente al cuidado de una abuela. Las autoridades también evaluarán si requieren medidas de protección adicionales.

El estado de salud del bebé y las conclusiones de las pericias médicas serán determinantes para las próximas decisiones judiciales en una investigación que continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Morteros.