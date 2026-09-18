Un bebé recién nacido está grave: dio positivo en cocaína

El pequeño de 24 días fue trasladado de urgencia desde San Francisco a la capital provincial, donde permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Un gravísimo caso de violencia familiar conmociona al departamento San Justo, en Córdoba. Un bebé de apenas 24 días pelea por su vida en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, luego de haber sufrido múltiples fracturas de cráneo en una vivienda de la localidad de Balnearia. A raíz del hecho, la Justicia ordenó la detención inmediata de la madre y del padrastro del pequeño.

El recién nacido ingresó en una primera instancia al Hospital Iturraspe de San Francisco, pero la complejidad del cuadro obligó a los profesionales a derivarlo a la capital provincial.

Los estudios médicos confirmaron que el bebé presentaba fracturas en el cráneo y en un omóplato, además de detectarse presencia de cocaína en sangre.

Según el último parte médico emitido por el Hospital Neonatal, el pequeño se encuentra en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado y bajo monitoreo permanente.