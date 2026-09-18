    • 18 de septiembre de 2026 - 17:20

    Insólito: un hombre fingió su propio secuestro y le pidió $2 millones a su esposa pero lo descubrieron

    La mujer había denunciado que recibió mensajes por WhatsApp en los que supuestos captores exigían dinero para liberar al hombre.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre fue detenido en Paraná luego de que la Policía descubriera que había fingido su propio secuestro para pedirle $2 millones a su esposa. La mujer había denunciado que recibió mensajes por WhatsApp en los que supuestos captores exigían el dinero para liberarlo. La investigación comenzó en Rosario y terminó con la confesión del hombre.

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    La denuncia se originó en la madrugada del martes. La esposa, que vive en barrio Triángulo, en la zona oeste de Rosario, se comunicó con el 911 después de recibir los mensajes con el pedido de rescate. En esas comunicaciones le aseguraban que su marido había sido secuestrado y le exigían dos millones de pesos para dejarlo en libertad.

    Los investigadores comenzaron a analizar el caso y detectaron indicios que ponían en duda el supuesto secuestro extorsivo. Una de las principales hipótesis apuntaba a que el propio hombre podía haber armado la situación para conseguir el dinero.

    El dato clave apareció en la ciudad de Paraná. Personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario y de la División Unidad Operativa Federal Paraná, ambas dependientes de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, detectó el auto del hombre que había sido denunciado como secuestrado.

    Los agentes montaron una vigilancia frente a un supermercado donde estaba estacionado el auto. Poco después localizaron al hombre y lo detuvieron. Además, secuestraron el vehículo, un teléfono celular, dinero en efectivo y documentación.

    Confesó que había fingido el secuestro

    Una vez detenido, el hombre confesó que había fingido su propio secuestro. De esta manera, la investigación descartó el supuesto rapto y permitió reconstruir que el pedido de dinero había sido parte de la maniobra.

    El detenido quedó a disposición del juzgado que interviene en el caso y fue trasladado a Rosario. Según se informó, este viernes sería imputado por falsa denuncia y tentativa de estafa.

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