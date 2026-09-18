Choque frontal: murieron Rafael Domínguez, Diego Almada y Milagros Agustina Marioni.

Un fatal accidente vial volvió a generar conmoción en la provincia de Corrientes . Tres personas murieron este jueves después de un choque frontal entre dos automóviles ocurrido sobre la Ruta Nacional 12 , en jurisdicción de la localidad de Villa Olivari .

Tragedia en la Ruta 20: un hombre murió tras un choque entre dos vehículos en Las Chacritas

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El siniestro se produjo pasadas las 13 horas , a la altura del kilómetro 1225 de la ruta, uno de los principales corredores viales de la provincia. Por causas que todavía son materia de investigación, un Chevrolet Meriva gris y un Chevrolet Cruze impactaron de frente, provocando consecuencias fatales para los ocupantes de ambos vehículos.

La violencia de la colisión hizo que los tres involucrados sufrieran heridas de extrema gravedad . Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, constataron que las víctimas habían fallecido.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría de Distrito de Villa Olivari , con intervención de la Unidad Fiscal de turno , que ordenó las primeras medidas para determinar cómo ocurrió el choque y establecer las responsabilidades correspondientes.

Con el correr de las horas, las autoridades pudieron establecer las identidades de las tres víctimas fatales del accidente.

Una de ellas fue Rafael Domínguez, de 79 años, domiciliado en la localidad correntina de Berón de Astrada. El hombre viajaba a bordo de un Chevrolet Meriva de color gris, que circulaba en dirección hacia la ciudad de Corrientes.

El segundo vehículo involucrado era un Chevrolet Cruze, en el que se trasladaban Diego Almada, de 46 años, y Milagros Agustina Marioni, de 26.

Los tres ocupantes murieron como consecuencia del impacto. De acuerdo con los primeros informes conocidos después del operativo, las lesiones sufridas durante la colisión fueron de tal magnitud que no pudieron sobrevivir al choque.

La noticia provocó conmoción entre familiares y allegados de las víctimas, mientras los investigadores comenzaron a reconstruir los momentos previos al accidente.

Cómo ocurrió el choque frontal en Villa Olivari

El accidente tuvo lugar durante las primeras horas de la tarde, cuando ambos vehículos circulaban por la Ruta Nacional 12.

La principal hipótesis surgida de las primeras actuaciones apunta a que el Chevrolet Meriva habría cruzado hacia el carril contrario, aunque esa circunstancia todavía debe ser confirmada por las pericias.

Los investigadores trabajan sobre distintas evidencias para establecer con precisión la secuencia del accidente. Entre las medidas habituales para este tipo de investigaciones se encuentran el análisis de la posición final de los vehículos, las marcas existentes sobre la calzada, los daños producidos en los automóviles y cualquier otro elemento que pueda aportar información sobre la trayectoria que siguieron antes del impacto.

Por el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación y no se considera cerrada la mecánica del siniestro.

La determinación de qué ocurrió exactamente antes del choque será fundamental para establecer las circunstancias en las que se produjo la tragedia.

Un impacto de frente que terminó con tres vidas

Los choques frontales suelen generar consecuencias particularmente graves debido a la energía involucrada en el impacto. En este caso, la colisión entre el Chevrolet Meriva y el Chevrolet Cruze provocó lesiones fatales en los tres ocupantes.

La escena obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. Personal policial, equipos de rescate y servicios de asistencia acudieron al sector de la ruta donde ocurrió el siniestro para trabajar sobre los vehículos y asistir en las tareas posteriores.

Participaron del procedimiento efectivos de la Policía de Corrientes, integrantes de la Patrulla Rural, Bomberos Voluntarios, paramédicos y brigadistas de Defensa Civil.

El trabajo de los equipos de emergencia fue especialmente complejo debido a las características del accidente y al estado en que quedaron los vehículos después de la colisión.

Mientras se desarrollaban las tareas de rescate y peritaje, el sector permaneció bajo atención de las fuerzas de seguridad, que debieron intervenir para organizar el procedimiento y permitir que los especialistas pudieran realizar las primeras actuaciones.

La investigación quedó en manos de la Justicia

Luego de confirmarse las tres muertes, comenzaron las actuaciones judiciales destinadas a esclarecer el episodio.

La Unidad Fiscal de Corrientes intervino en la causa y dispuso las medidas necesarias para reconstruir el accidente. En paralelo, la Comisaría de Distrito de Villa Olivari quedó a cargo de las actuaciones policiales vinculadas con el caso.

Uno de los principales puntos que deberá determinarse es si efectivamente el Chevrolet Meriva invadió el carril por el que circulaba el Cruze.

Esa posibilidad surge de las primeras observaciones realizadas en el lugar, pero todavía no constituye una conclusión definitiva. Las autoridades deberán analizar las pruebas reunidas antes de establecer cómo se produjo la colisión.

También será necesario determinar las condiciones en las que se desplazaban los vehículos al momento del accidente y si existió algún otro factor que pudiera haber contribuido al desenlace.

Por esa razón, la investigación continuará durante los próximos días con nuevas pericias y declaraciones que permitan completar la reconstrucción.

El operativo de emergencia tras la tragedia

La gravedad del choque provocó la movilización de distintos organismos de respuesta. En el lugar trabajaron policías, bomberos, paramédicos, brigadistas y personal de Defensa Civil.

Cada uno de los equipos tuvo funciones específicas dentro del operativo. Mientras los efectivos policiales preservaron el lugar y colaboraron con el procedimiento, los bomberos y rescatistas trabajaron sobre los vehículos involucrados.

La presencia de personal especializado también permitió avanzar con las primeras tareas destinadas a preservar elementos que posteriormente podrían resultar importantes para la investigación.

En este tipo de accidentes, la escena constituye una fuente central de información. La posición de los vehículos, los restos encontrados sobre la calzada y las huellas que puedan haber quedado antes y después del impacto pueden ayudar a establecer la trayectoria de los automóviles.

Por ese motivo, las tareas posteriores al choque no se limitaron al rescate y la asistencia, sino que también estuvieron vinculadas con la preservación de la escena del accidente.

Qué se sabe hasta ahora sobre el accidente

Hasta el momento, la información disponible permite establecer que el choque ocurrió pasadas las 13 horas, en el kilómetro 1225 de la Ruta Nacional 12, dentro de la jurisdicción de Villa Olivari.

Los vehículos involucrados fueron un Chevrolet Meriva gris y un Chevrolet Cruze.

En el Meriva viajaba Rafael Domínguez, de 79 años, mientras que en el Cruze se encontraban Diego Almada, de 46 años, y Milagros Agustina Marioni, de 26.

Los tres murieron como consecuencia del impacto.

La principal hipótesis inicial señala una posible invasión de carril por parte del Meriva, pero ese dato permanece sujeto a la investigación judicial y a las conclusiones de las pericias.

No obstante, todavía quedan varios interrogantes por responder. La Justicia deberá reconstruir la secuencia completa del accidente y establecer qué ocurrió durante los instantes previos a la colisión.

Una investigación que recién comienza

Aunque las primeras actuaciones ya permitieron identificar a las víctimas y los vehículos involucrados, la causa se encuentra todavía en una etapa inicial.

La prioridad de los investigadores será determinar cómo se produjo el choque frontal y qué circunstancias llevaron a que los dos automóviles terminaran impactando sobre la Ruta Nacional 12.

Para ello, se analizarán los elementos obtenidos durante el operativo y los resultados de las pericias realizadas sobre los vehículos y el lugar.

La investigación también permitirá determinar si existió algún factor adicional que haya incidido en el accidente o si la posible invasión del carril contrario fue el elemento determinante.

Hasta que concluyan esas actuaciones, cualquier reconstrucción debe ser considerada preliminar.

La tragedia dejó como saldo tres personas fallecidas y volvió a poner el foco sobre la seguridad vial en uno de los corredores de tránsito de la provincia de Corrientes. Mientras familiares y allegados atraviesan el dolor por la pérdida, la Justicia avanza para establecer con precisión las circunstancias que provocaron el fatal choque ocurrido en Villa Olivari.