Tragedia en la Ruta 20: un hombre murió tras un choque entre dos vehículos en Las Chacritas

Carlos Ariel Cortez, de 55 años, falleció en el lugar luego de que el Renault que conducía fuera impactado por un Fiat Cronos en Las Chacritas. El acompañante y el otro conductor fueron hospitalizados.

Un hombre de 55 años murió este jueves por la noche luego de protagonizar un violento accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 20, a la altura del kilómetro 17, en Las Chacritas, departamento 9 de Julio. El choque involucró a un Fiat Cronos y un Renault y dejó además a otras dos personas hospitalizadas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 22:15 horas. Según el informe de la UFI Delitos Especiales, Cristian Luis Medina, de 40 años, circulaba en un Fiat Cronos de oeste a este por la Ruta 20. Se trata de un agente policial que trabaja en el Grupo GERAS y que habría estado de franco al momento del siniestro.

Por circunstancias que todavía son materia de investigación, el Cronos colisionó con un Renault 4 que era conducido por Carlos Ariel Cortez y se desplazaba por la misma arteria y en idéntico sentido. En el vehículo también viajaba Nelio Exequiel Rodríguez Guaquinchay, de 34 años.

El Fiat Cronos que manejaba Cristian Medina, de 40 años. El impacto fue de tal magnitud que Cortez murió en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas. En tanto, Medina y Rodríguez Guaquinchay fueron trasladados al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde recibieron asistencia médica y, en principio, se encontraban fuera de peligro.

Tras el choque, personal de la Comisaría 31ª, con intervención inicial del subcomisario Ángel González, trabajó en la zona para preservar el lugar y avanzar con las primeras actuaciones.