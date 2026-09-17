    • 17 de septiembre de 2026 - 20:56

    Operativos: la Policía ya recuperó más de 100 vehículos robados en lo que va del año en San Juan

    Con tareas encubiertas, uso del sistema SIFCOP y análisis de cámaras del CISEM, la Sección Sustracción Automotores de la Policía de San Juan logró secuestrar 102 rodados entre enero y septiembre. Las motocicletas concentran más del 76% de los casos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con un perfil operativo basado en labores de calle, tareas encubiertas e investigación pura, la Sección Sustracción Automotores y Autopartes —dependiente de la Dirección de Coordinación Judicial D-5— se consolidó como uno de los pilares fundamentales en el combate contra el robo de rodados en la provincia.

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    El área está conformada por un equipo de 13 efectivos bajo la jefatura del subcomisario Roberto Mercado, entre los que se destacan tres peritos certificados en verificación automotor. Trabajan de manera articulada con la División Delitos y las distintas Brigadas de Investigaciones, utilizando herramientas tecnológicas de última generación como el SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) y el monitoreo constante de cámaras de seguridad públicas y privadas en conjunto con el CISEM.

    De acuerdo con el mapa delictivo oficial, los departamentos que concentran el mayor volumen de denuncias por sustracción son Capital y Rivadavia, mientras que el departamento de Sarmiento —específicamente en la localidad de Media Agua— encabeza la estadística en cuanto a la mayor cantidad de procedimientos de secuestro concretados.

    Balance 2026: 102 vehículos recuperados

    Las estadísticas oficiales reflejan que, entre enero y septiembre de este año, la división especializada logró recuperar un total de 102 rodados, arrojando un promedio de 11,3 vehículos secuestrados por mes.

    El detalle mes a mes del trabajo policial muestra la siguiente distribución:

    • Enero: 16 vehículos (12 motos, 3 autos y 1 camioneta)
    • Febrero: 10 vehículos (6 motos, 3 autos y 1 camioneta)
    • Marzo: 9 vehículos (6 motos, 2 autos y 1 camioneta)
    • Abril: 19 vehículos (14 motos, 4 autos y 1 camioneta) — el mes con mayor recupero
    • Mayo: 6 vehículos (3 motos, 2 autos y 1 camioneta)
    • Junio: 9 vehículos (7 motos y 2 autos)
    • Julio: 8 motos
    • Agosto: 14 vehículos (13 motos y 1 auto)
    • Septiembre: 11 vehículos (9 motos y 2 camionetas)

    Las motos, el blanco preferido de los delincuentes

    El análisis de los rodados recuperados marca una tendencia contundente respecto al tipo de vehículo más codiciado por la delincuencia. Las motocicletas encabezan ampliamente la lista con 78 unidades, lo que representa el 76,5% del total, una preferencia explicada principalmente por la facilidad que tienen los malvivientes para su reducción en el mercado negro o su posterior desarme para la venta de autopartes.

    Muy por detrás se ubican los autos con 17 unidades (16,6%) y las camionetas con 7 rodados (6,9%). Tras las tareas investigativas y el entrecruzamiento de datos, la intervención de las Unidades Fiscales (UFI) permite concretar los allanamientos que devuelven los bienes a sus legítimos propietarios y ponen tras las rejas a los responsables.

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