    • 17 de septiembre de 2026 - 13:41

    Un policía que custodiaba un convoy empujó a un ciclista en la ruta y quedó grabado

    Ocurrió a pocos kilómetros de La Plata, mientras el efectivo custodiaba el transporte especial. El hecho quedó grabado por otro integrante del pelotón.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un efectivo policial que custodiaba un camión de gran porte utilizó su motocicleta oficial para empujar a un ciclista en pleno entrenamiento sobre la ruta 6, en jurisdicción de San Vicente, Buenos Aires. El contacto provocó la violenta caída del deportista hacia la banquina mientras circulaba a alta velocidad.

    Leé además

    comenzo el juicio contra un ex policia de tribunales acusado de abusar de una menor

    Comenzó el juicio contra un ex policía de Tribunales acusado de abusar de una menor
    parte medico de la policia baleada: la bebe esta fuera de riesgo y evaluan la extraccion de la bala

    Parte médico de la policía baleada: La bebé está fuera de riesgo y evalúan la extracción de la bala

    La secuencia completa fue grabada en video por otro integrante del pelotón. Las imágenes muestran cómo el agente, tras provocar la caída y ocasionarle lesiones al deportista, continuó su marcha sin detenerse a brindarle asistencia.

    El grupo de ciclistas transitaba por la traza cuando coincidió con el operativo de custodia. Según lo informado por Cadena 3, el camión transportaba una estructura cilíndrica de gran tamaño perteneciente a la empresa de turbinas eólicas Vestas.

    Registro en video y marco legal

    La viralización del video en redes sociales generó una ola de repudio generalizado. Ante lo sucedido, los deportistas recordaron que la circulación de bicicletas por rutas convencionales está plenamente respaldada por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

    Dicha legislación nacional establece restricciones únicamente para autopistas y semiautopistas, según lo fija explícitamente su Artículo 46.

    Este tipo de traslados suele contar con acompañamiento policial debido al exceso de dimensiones de la carga.

    Contexto de siniestralidad vial

    El incidente ocurrió a pocos kilómetros de La Plata, en un contexto crítico para la seguridad vial en la región de La Plata, Berisso y Ensenada. En lo que va del año 2026 ya se contabilizan 48 muertes por siniestros de tránsito en la zona.

    Según informes oficiales, el 60% de las víctimas fatales registradas en el área corresponden a conductores de vehículos de dos ruedas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El Suzuki Fun y la motocicleta protagonistas.

    Murió un joven enfermero en un choque frontal en la Ruta 40

    la policia baleada en la comisaria 34° sigue internada y esperan estudios para definir si sera operada

    La policía baleada en la Comisaría 34° sigue internada y esperan estudios para definir si será operada

    tension y alivio en 25 de mayo: un policia le salvo la vida a un nino que convulsionaba

    Tensión y alivio en 25 de Mayo: un policía le salvó la vida a un niño que convulsionaba

    Una pareja denunció que sufrió apremios ilegales en la vía pública. 

    [VIDEO] Una pareja denunció que policías en bicicleta los agredieron en pleno centro de San Juan