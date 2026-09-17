Un policía que custodiaba un convoy empujó a un ciclista en la ruta y quedó grabado

Un efectivo policial que custodiaba un camión de gran porte utilizó su motocicleta oficial para empujar a un ciclista en pleno entrenamiento sobre la ruta 6, en jurisdicción de San Vicente, Buenos Aires. El contacto provocó la violenta caída del deportista hacia la banquina mientras circulaba a alta velocidad.

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La secuencia completa fue grabada en video por otro integrante del pelotón . Las imágenes muestran cómo el agente, tras provocar la caída y ocasionarle lesiones al deportista, continuó su marcha sin detenerse a brindarle asistencia .

El grupo de ciclistas transitaba por la traza cuando coincidió con el operativo de custodia. Según lo informado por Cadena 3, el camión transportaba una estructura cilíndrica de gran tamaño perteneciente a la empresa de turbinas eólicas Vestas .

POLICÍA TIRÓ A UN CICLISTA - El efectivo custodiaba un convoy que trasladaba una carga especial - Se acercó al hombre que andaba en bicicleta y lo tiró San Vicente pic.twitter.com/bKfs8qBSK0

La viralización del video en redes sociales generó una ola de repudio generalizado . Ante lo sucedido, los deportistas recordaron que la circulación de bicicletas por rutas convencionales está plenamente respaldada por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 .

Dicha legislación nacional establece restricciones únicamente para autopistas y semiautopistas, según lo fija explícitamente su Artículo 46.

Este tipo de traslados suele contar con acompañamiento policial debido al exceso de dimensiones de la carga.

Contexto de siniestralidad vial

El incidente ocurrió a pocos kilómetros de La Plata, en un contexto crítico para la seguridad vial en la región de La Plata, Berisso y Ensenada. En lo que va del año 2026 ya se contabilizan 48 muertes por siniestros de tránsito en la zona.

Según informes oficiales, el 60% de las víctimas fatales registradas en el área corresponden a conductores de vehículos de dos ruedas.