Arrebato frustrado: intentó robar un celular, lo atraparon los vecinos a dos cuadras y terminó detenido

El hecho ocurrió este jueves en la zona de calle Santa Rosa y Ezpeleta. Tras el alerta al 911 y una persecución corta, un grupo de civiles logró reducir al sospechoso, quien quedó a disposición de la UFI Flagrancia.

Un nuevo episodio de inseguridad se registró este jueves por la mañana, cuando un sujeto intentó robarle el teléfono celular a una transeúnte y terminó siendo aprehendido a los pocos minutos gracias a la intervención conjunta de civiles y del personal policial.

El suceso tuvo lugar en las inmediaciones de las calles Santa Rosa y Ezpeleta, en una zona comprendida dentro de la jurisdicción de la Comisaría 6ª. De acuerdo con la información oficial, la damnificada, de 28 años, fue abordada por el delincuente en plena vía pública mediante la modalidad de arrebato.

Tras cometer el ilícito, el malviviente emprendió la huida a pie hacia el cardinal sur por calle Félix Aguilar. Rápidamente, el operador del sistema de emergencias 911 emitió la alerta a los móviles policiales que se encontraban realizando tareas de patrullaje preventivo en las inmediaciones.

Captura ciudadana y secuestro del aparato A los pocos minutos de iniciado el operativo cerrojo, ingresó una nueva comunicación a la base policial informando que el sospechoso había sido reducido y aprehendido por civiles en la intersección de calle España y Calle 5, a tan solo dos cuadras del lugar del hecho.

Los uniformados llegaron de inmediato al sitio de la aprehensión y procedieron a identificar al sospechoso como un joven de 19 años de apellido Castro. Durante el palpado y la requisa de rigor, los efectivos lograron el secuestro formal de un teléfono celular marca TCL modelo 405 de color azul oscuro, el cual contaba con una funda transparente y pertenecía a la víctima.