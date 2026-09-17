Tragedia en Arizona: un niño de 5 años murió tras quedar más de dos horas dentro de un auto

Un niño de 5 años murió en Arizona, Estados Unidos , luego de permanecer durante más de dos horas y media dentro de un automóvil estacionado frente a la vivienda familiar, en medio de temperaturas que superaban los 40 °C . La víctima fue identificada como Theo Sabo , quien había regresado junto a su familia de un bautismo.

El hecho ocurrió el domingo 13 de septiembre , en la ciudad de Peoria. Tras la ceremonia religiosa, la familia regresó a su casa, donde había organizado una reunión para unas 50 personas . En medio de la celebración, nadie advirtió que el pequeño continuaba dentro del vehículo.

Pasadas las dos horas y media, los familiares notaron que Theo no estaba en la reunión y comenzaron a buscarlo. Finalmente, lo encontraron inconsciente dentro del auto. Sus familiares realizaron maniobras de reanimación mientras llegaban los servicios de emergencia y luego el niño fue trasladado a un centro médico, donde se confirmó su muerte.

La investigación judicial estableció que los padres del niño, Mihail Sabo, de 50 años, y Anca Sabo, de 45 , fueron detenidos y enfrentan cargos por homicidio por negligencia y abuso infantil .

Durante la investigación, el padre declaró que al llegar a la vivienda había pedido a su hijo de 14 años que sacara a Theo del automóvil. Sin embargo, el adolescente negó haber recibido esa indicación. Esa contradicción forma parte de los elementos analizados por las autoridades para reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo del niño.

La defensa de los padres sostuvo ante el tribunal que se trató de una tragedia y cuestionó que la pareja deba responder penalmente por la muerte. La abogada también destacó que la madre llamó a emergencias y que ambos colaboraron con las autoridades después de encontrar al menor.

Los padres quedaron detenidos

Tras comparecer ante la Justicia, Mihail y Anca Sabo recibieron una fianza de 150.000 dólares cada uno. Además, tienen prohibido mantener contacto entre sí y solo pueden visitar de manera supervisada a sus otros cuatro hijos, de entre 9 y 18 años.

La próxima audiencia del caso quedó programada para el 21 de septiembre. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar las responsabilidades por la muerte de Theo y reconstruir con precisión cómo permaneció durante horas dentro del vehículo bajo temperaturas extremas.