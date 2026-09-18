Identificaron al hombre que murió en el violento choque de la Ruta 20: era un conocido carnicero de Caucete

El hombre que murió en el violento accidente ocurrido el jueves por la noche en la Ruta 20 fue identificado como Carlos Ariel Cortez, de 55 años, un conocido carnicero del departamento Caucete. El siniestro ocurrió alrededor de las 22:15 horas, a la altura del kilómetro 17, y terminó con la vida del conductor de un Renault.
El choque se produjo a pocos metros de la fábrica SAI, dedicada a la elaboración de dulces y conservas. Según la información incorporada a la investigación, Cortez circulaba de oeste a este al mando de un Renault y viajaba acompañado por Nelio Exequiel Rodríguez Guaquinchay, de 34 años.
En el mismo sentido avanzaba un Fiat Cronos conducido por Cristian Luis Medina, de 40 años, quien es integrante del Grupo GERAS de la Policía de San Juan. Por causas que todavía son investigadas, ambos vehículos terminaron protagonizando una fuerte colisión.
Como consecuencia del impacto, Cortez murió en el lugar. Rodríguez Guaquinchay y Medina fueron trasladados al Hospital Dr. Guillermo Rawson para recibir atención médica y, de acuerdo con las primeras informaciones vinculadas al caso, ambos se encontraban fuera de peligro.
Tras el accidente, efectivos policiales y personal de Criminalística trabajaron sobre la Ruta 20 para levantar evidencias y realizar las pericias destinadas a reconstruir la mecánica del choque.
El cuerpo de Cortez fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizó la autopsia correspondiente. La identificación permitió confirmar que la víctima fatal era un vecino de Caucete conocido en el ámbito comercial del departamento por su actividad como carnicero.
La investigación quedó bajo la órbita de los funcionarios judiciales Roberto Ginsberg, Victoria Ruiz y Agostina Pérez, quienes avanzan con las distintas medidas para determinar cómo se produjo el impacto y las circunstancias que derivaron en la muerte de Cortez.