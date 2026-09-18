    • 18 de septiembre de 2026 - 08:36

    Identificaron al hombre que murió en el violento choque de la Ruta 20: era un conocido carnicero de Caucete

    Carlos Ariel Cortez, de 55 años, era un conocido carnicero de Caucete. Murió en el lugar tras el impacto entre el Renault que conducía y un Fiat Cronos.

    CarlosAriel Cortez tenía 55 años y era un reconocido carnicero de Caucete.

    Carlos Ariel Cortez tenía 55 años y era un reconocido carnicero de Caucete.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Espejo Vega quedó detenido.

    Esquivó un corte y embistió controles policiales: terminó detenido tras una cinematográfica persecución
    El auto Renault 4 en el que viajaba CarlosAriel Cortez.

    Tragedia en la Ruta 20: un hombre murió tras un choque entre dos vehículos en Las Chacritas

    El choque se produjo a pocos metros de la fábrica SAI, dedicada a la elaboración de dulces y conservas. Según la información incorporada a la investigación, Cortez circulaba de oeste a este al mando de un Renault y viajaba acompañado por Nelio Exequiel Rodríguez Guaquinchay, de 34 años.

    En el mismo sentido avanzaba un Fiat Cronos conducido por Cristian Luis Medina, de 40 años, quien es integrante del Grupo GERAS de la Policía de San Juan. Por causas que todavía son investigadas, ambos vehículos terminaron protagonizando una fuerte colisión.

    Como consecuencia del impacto, Cortez murió en el lugar. Rodríguez Guaquinchay y Medina fueron trasladados al Hospital Dr. Guillermo Rawson para recibir atención médica y, de acuerdo con las primeras informaciones vinculadas al caso, ambos se encontraban fuera de peligro.

    Tras el accidente, efectivos policiales y personal de Criminalística trabajaron sobre la Ruta 20 para levantar evidencias y realizar las pericias destinadas a reconstruir la mecánica del choque.

    El cuerpo de Cortez fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizó la autopsia correspondiente. La identificación permitió confirmar que la víctima fatal era un vecino de Caucete conocido en el ámbito comercial del departamento por su actividad como carnicero.

    La investigación quedó bajo la órbita de los funcionarios judiciales Roberto Ginsberg, Victoria Ruiz y Agostina Pérez, quienes avanzan con las distintas medidas para determinar cómo se produjo el impacto y las circunstancias que derivaron en la muerte de Cortez.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Espectacular vuelco de una camioneta eninmediaciones de Ruta 20 y Gorriti

    [VIDEO] Espectacular vuelco de una camioneta en inmediaciones de Ruta 20 y Gorriti

    Colectivo frente a la Comisaría 9° de Caucete. 

    Abuso sexual arriba de un colectivo en Caucete: el dramático testimonio de una de las víctimas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Volaba con un ala delta motorizada, cayó y murió en el acto

    Volaba con un ala delta motorizada, cayó y murió en el acto

    Tragedia en la ruta: identificaron a las 3 víctimas fatales

    Tragedia en la ruta: identificaron a las 3 víctimas fatales