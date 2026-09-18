Identificaron al hombre que murió en el violento choque de la Ruta 20: era un conocido carnicero de Caucete

Carlos Ariel Cortez, de 55 años, era un conocido carnicero de Caucete. Murió en el lugar tras el impacto entre el Renault que conducía y un Fiat Cronos.

Carlos Ariel Cortez tenía 55 años y era un reconocido carnicero de Caucete.

El hombre que murió en el violento accidente ocurrido el jueves por la noche en la Ruta 20 fue identificado como Carlos Ariel Cortez, de 55 años, un conocido carnicero del departamento Caucete. El siniestro ocurrió alrededor de las 22:15 horas, a la altura del kilómetro 17, y terminó con la vida del conductor de un Renault.

El choque se produjo a pocos metros de la fábrica SAI, dedicada a la elaboración de dulces y conservas. Según la información incorporada a la investigación, Cortez circulaba de oeste a este al mando de un Renault y viajaba acompañado por Nelio Exequiel Rodríguez Guaquinchay, de 34 años.

En el mismo sentido avanzaba un Fiat Cronos conducido por Cristian Luis Medina, de 40 años, quien es integrante del Grupo GERAS de la Policía de San Juan. Por causas que todavía son investigadas, ambos vehículos terminaron protagonizando una fuerte colisión.

Como consecuencia del impacto, Cortez murió en el lugar. Rodríguez Guaquinchay y Medina fueron trasladados al Hospital Dr. Guillermo Rawson para recibir atención médica y, de acuerdo con las primeras informaciones vinculadas al caso, ambos se encontraban fuera de peligro.

Tras el accidente, efectivos policiales y personal de Criminalística trabajaron sobre la Ruta 20 para levantar evidencias y realizar las pericias destinadas a reconstruir la mecánica del choque.