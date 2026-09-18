Robo millonario en pleno centro: desvalijan perfumería y se llevan mercadería por 20 millones de pesos

El hecho quedó al descubierto cuando la propietaria, de apellido Chacón, regresó al local tras haberse ausentado entre las 18 y las 21 horas para asistir a misa.

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Un importante golpe delictivo sacudió a la Capital durante la tarde del pasado miércoles, cuando delincuentes ingresaron a una perfumería y regalería situada sobre calle General Acha, entre Santa Fe y Córdoba, y se llevaron un botín valuado en aproximadamente 20 millones de pesos, compuesto principalmente por perfumes, teléfonos celulares, tarjetas y otros efectos personales.

El hecho quedó al descubierto cuando la propietaria, de apellido Chacón, regresó al local tras haberse ausentado entre las 18 y las 21 horas para asistir a misa. Al ingresar, se encontró con un importante desorden y constató el faltante de la mercadería. Ante esta situación, dio aviso inmediato al 911 y efectivos de la Comisaría 3ª intervinieron en el lugar para iniciar las actuaciones de rigor.

Uno de los detalles que más llamó la atención de la damnificada y de los investigadores es que la puerta de ingreso no presentaba signos de violencia. En la zona de la cerradura, los pesquisas hallaron una sustancia pastosa, por lo que se investiga si los delincuentes ingresaron utilizando un duplicado o una copia no autorizada de la llave.

Asimismo, la comerciante aportó un dato clave a los investigadores al relatar que cerca de las 17, poco antes de retirarse, una mujer delgada y vestida con ropa oscura se acercó al comercio y golpeó la puerta. Si bien su actitud le resultó sospechosa, hasta el momento la Policía trabaja para determinar su identidad y establecer si realmente tuvo alguna vinculación con el asalto.