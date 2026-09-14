Robo de camisetas a Unión de Villa Krause: libertad para una acusada y preventiva para otro sospechoso

La Justicia de San Juan avanzó este lunes en la investigación por el robo de la nueva indumentaria de Unión de Villa Krause y resolvió distintas medidas para los dos acusados que fueron detenidos por el hecho. El juez Diego Sanz dispuso que Carina Chumbita recupere la libertad bajo medidas de coerción , mientras que su pareja Martín Fernández deberá permanecer en prisión preventiva durante dos meses.

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Ambos están acusados, en principio, por el delito de robo agravado por escalamiento , luego de que presuntamente ingresaran a la Secretaría del club tras romper una ventana y sustrajeran parte de la ropa que había sido adquirida para el plantel que disputa el Torneo Regional Federal Amateur.

Desde la institución habían estimado que el valor de la indumentaria robada rondaba los 10 millones de pesos , en un golpe que generó preocupación dentro del club rawsino a pocos días de afrontar sus compromisos deportivos.

La investigación permitió realizar posteriormente una serie de allanamientos en los domicilios vinculados a los sospechosos. Durante esos procedimientos, la Policía logró recuperar parte de la indumentaria denunciada como robada y secuestró otros elementos que ahora son analizados como parte de la causa.

Además de Chumbita y Fernández, existe un tercer sospechoso, de apellido Suárez , que permanece prófugo. En el domicilio que se le atribuye también habría sido encontrada parte de la ropa sustraída. Los investigadores, además, secuestraron el vehículo que presuntamente habría sido utilizado para concretar el robo.

Por qué Fernández quedó detenido

Durante la audiencia, el fiscal Ignacio Domínguez solicitó cuatro meses de investigación penal preparatoria. Para Chumbita, la Fiscalía pidió una medida menos gravosa: libertad bajo compromiso de someterse al proceso, presentaciones periódicas ante una dependencia policial y prohibición de acercamiento al Club Atlético Unión de Villa Krause a menos de 200 metros.

La defensa de la mujer no se opuso a esas condiciones, aunque pidió que la obligación de presentarse ante la Policía fuera de carácter mensual.

Distinta fue la situación de Fernández. El Ministerio Público solicitó que permanezca detenido debido a sus antecedentes penales y condenas anteriores, entre las que figura una pena de cumplimiento efectivo de siete años de prisión. Para la Fiscalía, ese historial justificaba la necesidad de una medida de mayor intensidad para garantizar que permanezca sujeto al proceso.

Finalmente, el juez Diego Sanz resolvió otorgarle la libertad a Chumbita bajo las medidas de coerción establecidas, mientras que Fernández deberá cumplir dos meses de prisión preventiva.

A su vez, el magistrado fijó en cuatro meses el plazo de la investigación penal preparatoria, período durante el cual la Fiscalía continuará reuniendo pruebas para determinar el grado de participación de cada uno de los acusados y avanzar sobre la situación del tercer sospechoso que permanece prófugo.