Un camión de basura chocó a un auto conducido por un joven alcoholizado: el impactante resultado del test

Un camión de basura protagonizó un accidente de tránsito este viernes por la mañana en el barrio porteño de Palermo. Fue a las 7:40, cuando el vehículo chocó de atrás a un auto, cerca del cruce de la calle Belisario Roldán y avenida Casares.

El embestido fue un Renault Kwid negro, que frenó de repente con tres jóvenes dentro. Ante la maniobra, el camión que iba detrás no hizo tiempo a detenerse y los impactó violentamente, sin reportarse heridos, según informó el SAME.

Ante la situación, llegó al lugar personal de Tránsito, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos agentes le realizaron el control de alcoholemia al conductor del camión, que dio negativo. Sin embargo, quienes iban en el vehículo de menor porte, no obtuvieron el mismo resultado.

Casi tres horas después del impacto, se realizó el testeo en el conductor, un joven con buzo rojo que dio positivo: 0,98 gramos por litro de alcohol en sangre, casi del doble de lo permitido en la Ciudad de Buenos Aires.

Vale tener en cuenta que el registro se tomó casi a las 10:20, poco menos de tres horas después en que se registró el incidente. Por ende, el resultado calculado de alcoholemia es mayor: aproximadamente sería de 1,20 g/l, casi el triple de los límites que marca Ciudad.

En la Ciudad de Buenos Aires ya rige un aumento de 18,9% en las multas de tránsito, una suba que empujó varias infracciones habituales por encima de los $100.000 y elevó con más fuerza las sanciones por faltas graves, como tapar la patente o cruzar un semáforo en rojo.

La actualización comenzó a aplicarse el martes 1 de septiembre y responde al ajuste de la Unidad Fija (UF), el parámetro que utiliza el sistema porteño para calcular el valor de las sanciones. Dicha unidad pasó a valer $1173,08, en línea con el valor promedio del medio litro de nafta premium en la capital.

Con respecto al test de alcoholemia, entre 0.5 y 1 gramo por litro de alcohol en sangre multa de 150 a 1000 Unidades Fijas, inhabilitación hasta 4 meses (reducido a la mitad si se aprueba el curso de educación vial).

Por otro lado, más de 1 gramo por litro de alcohol en sangre (lo que se calcula que tuvo el conductor del vehículo involucrado en el choque) las multas varían de 300 a 2000 Unidades Fijas (352 mil pesos a 2.346.000), 1 a 10 días de arresto y inhabilitación de 4 meses a 2 años (sin posibilidad de pena en suspenso y con la posibilidad de reducción a la mitad por la realización del curso solo en la primera oportunidad).