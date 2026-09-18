Detuvieron al exmanager de Callejero Fino acusado de amenazar al músico mientras está preso

El exmanager de Callejero Fino , Carlos Mauricio “Mauri” Fernández, fue detenido este viernes acusado de haber realizado reiteradas amenazas contra el músico , quien permanece detenido desde fines de agosto por una causa vinculada con la portación ilegal de un arma de guerra.

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La detención se concretó durante un allanamiento en el barrio cerrado Maschwitz Club, en Escobar , realizado por efectivos de la Policía Bonaerense. La medida fue ordenada por el fiscal Cosme Irribarren , titular de la UFI de Benavídez, a partir de una denuncia presentada por Simón Natanael Alvarenga , nombre real del artista.

Según informaron fuentes vinculadas al caso, el músico habría mencionado durante sus declaraciones que llevaba el arma “por protección” . En el marco de esa investigación paralela, la Justicia avanzó contra su exmanager por el presunto delito de amenazas coactivas .

Fernández, de 39 años , fue localizado en una vivienda del barrio privado y quedó detenido a disposición de la Justicia. Durante el operativo, los investigadores secuestraron un Volkswagen Bora negro y un teléfono celular , elementos que quedaron incorporados a la causa.

El exmanager, además, cuenta con antecedentes penales por robo calificado en poblado y en banda , de acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento.

Por qué está detenido Callejero Fino

La situación judicial del cantante se inició el 30 de agosto, cuando fue detenido en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre. En ese momento, efectivos bonaerenses detectaron una Volkswagen Amarok que circulaba sin patente y procedieron a identificar a sus ocupantes.

Durante el operativo, los agentes encontraron dentro del vehículo una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada. Por ese hallazgo, Alvarenga quedó detenido junto con el familiar que lo acompañaba.

Desde entonces, Callejero Fino permanece detenido e imputado por el delito de portación ilegal de arma de guerra, mientras la investigación judicial continúa.