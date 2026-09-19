    • 19 de septiembre de 2026 - 10:04

    Operarios hacían un pozo para instalar un poste de luz y encontró un bebé muerto adentro de una bolsa

    El hallazgo ocurrió en Mariano Acosta cuando operarios cavaban para instalar postes de luz. La autopsia será clave para determinar si el nene nació con vida o si se trató de una pérdida del embarazo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grupo de operarios que hacía pozos para instalar postes de luz encontró una bolsa enterrada con un bebé muerto dentro, en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo.

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    El hallazgo ocurrió este viernes y generó un fuerte impacto entre los vecinos de la zona. La Policía intervino en el lugar y comenzó una investigación para determinar qué pasó.

    Tras el descubrimiento, los vecinos señalaron a los padres del bebé y la Policía los demoró. Ambos fueron trasladados para declarar y quedaron en libertad pocas horas después.

    La fiscalía espera ahora el resultado de la autopsia, que será clave para establecer las circunstancias de la muerte.

    Según informaron fuentes de la investigación, la mujer habría reconocido que el bebé era suyo. Ante las autoridades, habría dicho que sufrió un aborto espontáneo y que por ese motivo dejó el cuerpo dentro de una bolsa.

    Por el momento, esa versión debe ser contrastada con los estudios forenses. Los investigadores necesitan establecer si el bebé llegó a nacer con vida o murió antes del nacimiento.

    Cómo fue el hallazgo en Merlo

    Los operarios trabajaban en el frente de una casa de Mariano Acosta cuando hicieron un pozo para colocar un poste de luz. Al avanzar con la excavación encontraron una bolsa enterrada y dieron aviso a las autoridades. Poco después llegaron efectivos policiales y una ambulancia.

    Un vecino, que declaró ante la Policía, contó en diálogo con Crónica TV que cuando llegó al lugar ya había personal policial y sanitario. También confirmó que fueron los trabajadores quienes encontraron la bolsa mientras hacían el pozo.

    La autopsia está prevista para este sábado. El estudio forense permitirá conocer las causas de la muerte y determinar si el bebé había nacido con vida.

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