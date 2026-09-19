Robo, persecución y detención: atraparon a dos hombres en Capital

Dos hombres fueron aprehendidos em la noche del viernes en Capital luego de ser sorprendidos con un elemento que había sido sustraído de una agencia. Uno de ellos fue reconocido por el damnificado y quedó vinculado al hecho por Flagrancia.

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Dos hombres fueron aprehendidos durante la mañana de este sábado en Capital, luego de ser sorprendidos con un perfil metálico que había sido robado momentos antes de una agencia. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Cuerpo Especial de Vigilancia y terminó con la intervención del fuero de Flagrancia.

El hecho comenzó cuando los policías circulaban por avenida Alem y, al llegar a Pedro de Valdivia, fueron alertados por un hombre que se movilizaba en una camioneta. El testigo aseguró haber visto a dos sujetos mientras sustraían un perfil metálico del lugar donde trabaja y aportó a los efectivos las características de los sospechosos.

Con esa información, los uniformados iniciaron una persecución que terminó en calle Periodistas Sanjuaninos Oeste, donde los dos hombres finalmente detuvieron la marcha. Los sospechosos fueron identificados como Pereyra Tejada, de 43 años, y Agüero Morales, de 33.

Poco después se presentó en el lugar el damnificado, un hombre de 28 años, quien reconoció el elemento que había sido sustraído. Además, identificó a uno de los sospechosos como uno de los sujetos que había visto durante el hecho.

Según consta en el procedimiento, el hombre señalado se había quitado la gorra y la campera que llevaba al momento del robo, aparentemente con la intención de evitar ser reconocido.

Durante la entrevista con los efectivos, Agüero manifestó que Pereyra y otro sujeto, cuya identidad no aportó, le habían ofrecido el perfil metálico. A partir de esa declaración, su situación quedó vinculada al delito de encubrimiento, mientras los investigadores avanzaban sobre la participación de los involucrados.

Finalmente, se dio intervención al procedimiento especial de Flagrancia, que deberá determinar las actuaciones correspondientes y la situación procesal de los dos aprehendidos.