    • 18 de septiembre de 2026 - 19:08

    Caucete: atraparon a una mujer por robar una moto y deberá pagarle $300.000 a la víctima

    Yamila Barroso recibió una suspensión de juicio a prueba por un año tras ser acusada de sustraer una Motomel Blitz 110 cc. junto a Julio Nicolás Tello, quien fue condenado a dos años de prisión efectiva.

    Yamila Barroso salió a robar con su pareja por las calles de Caucete y zafó de la cárcel.&nbsp;
    Yamila Barroso salió a robar con su pareja por las calles de Caucete y zafó de la cárcel. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer fue sometida a la Justicia por el robo de una motocicleta ocurrido en Caucete y recibió una suspensión de juicio a prueba o probation por un año. Como parte de las condiciones impuestas, deberá pagar $300.000 a la víctima y realizar 30 horas de trabajo no remunerado.

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    Se trata de Yamila Barroso, quien fue acusada de haber participado junto a Julio Nicolás Tello en el robo de una Motomel Blitz 110 cc ocurrido el 1 de diciembre de 2025.

    Yamila Barroso.

    Yamila Barroso.

    La víctima había dejado la moto estacionada en el garaje de una vivienda ubicada en la zona de Ignacio de la Roza y Diagonal Sarmiento, alrededor de las 21, sin ningún tipo de seguridad. Luego se dirigió a distintos comercios de la zona.

    Según la investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad, minutos después Tello y Barroso llegaron hasta el lugar y sustrajeron el rodado.

    Sin embargo, poco más de una hora después, la damnificada tuvo un inesperado reencuentro con su vehículo. Cerca de las 22:30, vio a dos personas circulando en su propia moto por Diagonal Sarmiento y rápidamente alertó al personal policial que se encontraba en las inmediaciones.

    El aviso derivó en una persecución y los sospechosos fueron finalmente aprehendidos. La motocicleta pudo ser recuperada y posteriormente restituida a su propietaria.

    Yamila Barroso zafó de la cárcel tras recibir una probation

    En el caso de Barroso, la Justicia le concedió una suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año, durante el cual deberá cumplir las reglas establecidas, entre ellas abonar $300.000 a la denunciante y completar las 30 horas de trabajo comunitario.

    Como no tenía antecedentes penales y es su primer delito, la Justicia le dio una segunda oportunidad a Barroso y por ahora suspendió el proceso judicial en su contra y si cumple con las reglas impuestas, podrá quedar con su prontuario limpio sin una condena penal.

    La joven mujer fue detenida este jueves por la Brigada de Investigaciones Este a raíz de que había sido citada a una audiencia en Tribunales y no se había presentado. Por ende, un juez decretó la rebeldía y terminó capturada. Este viernes tuvo la audiencia en la que recibió suspensión del proceso en su contra, pero a cambio de que cumpla con ciertos requisitos con la víctima y la comunidad.

    El ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y el fiscal Oscar Ghilardi.

    El ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y el fiscal Oscar Ghilardi.

    Por su parte, Tello fue condenado mediante un juicio abreviado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial.

    La causa fue investigada por el fiscal Oscar Andrés Ghilardi y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón que dirigió el proceso, de la UFI Delitos contra la Propiedad. El juez que homologó la probation y el juicio abreviado fue el doctor Javier Figuerola.

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