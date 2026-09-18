Caucete: atraparon a una mujer por robar una moto y deberá pagarle $300.000 a la víctima

Una mujer fue sometida a la Justicia por el robo de una motocicleta ocurrido en Caucete y recibió una suspensión de juicio a prueba o probation por un año. Como parte de las condiciones impuestas, deberá pagar $300.000 a la víctima y realizar 30 horas de trabajo no remunerado .

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Se trata de Yamila Barroso , quien fue acusada de haber participado junto a Julio Nicolás Tello en el robo de una Motomel Blitz 110 cc ocurrido el 1 de diciembre de 2025 .

La víctima había dejado la moto estacionada en el garaje de una vivienda ubicada en la zona de Ignacio de la Roza y Diagonal Sarmiento , alrededor de las 21, sin ningún tipo de seguridad. Luego se dirigió a distintos comercios de la zona.

Según la investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad , minutos después Tello y Barroso llegaron hasta el lugar y sustrajeron el rodado.

Sin embargo, poco más de una hora después, la damnificada tuvo un inesperado reencuentro con su vehículo. Cerca de las 22:30, vio a dos personas circulando en su propia moto por Diagonal Sarmiento y rápidamente alertó al personal policial que se encontraba en las inmediaciones.

El aviso derivó en una persecución y los sospechosos fueron finalmente aprehendidos. La motocicleta pudo ser recuperada y posteriormente restituida a su propietaria.

Yamila Barroso zafó de la cárcel tras recibir una probation

En el caso de Barroso, la Justicia le concedió una suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año, durante el cual deberá cumplir las reglas establecidas, entre ellas abonar $300.000 a la denunciante y completar las 30 horas de trabajo comunitario.

Como no tenía antecedentes penales y es su primer delito, la Justicia le dio una segunda oportunidad a Barroso y por ahora suspendió el proceso judicial en su contra y si cumple con las reglas impuestas, podrá quedar con su prontuario limpio sin una condena penal.

La joven mujer fue detenida este jueves por la Brigada de Investigaciones Este a raíz de que había sido citada a una audiencia en Tribunales y no se había presentado. Por ende, un juez decretó la rebeldía y terminó capturada. Este viernes tuvo la audiencia en la que recibió suspensión del proceso en su contra, pero a cambio de que cumpla con ciertos requisitos con la víctima y la comunidad.

El ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y el fiscal Oscar Ghilardi.

Por su parte, Tello fue condenado mediante un juicio abreviado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial.

La causa fue investigada por el fiscal Oscar Andrés Ghilardi y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón que dirigió el proceso, de la UFI Delitos contra la Propiedad. El juez que homologó la probation y el juicio abreviado fue el doctor Javier Figuerola.