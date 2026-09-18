    • 18 de septiembre de 2026 - 08:13

    La buscaban por un robo y la detuvieron mientras caminaba por una calle de Caucete

    Una mujer de 29 años fue aprehendida por efectivos de la Brigada Este mientras circulaba a pie. Tenía un pedido de captura vigente.

    La detenida es de apellido Barroso.

    La detenida es de apellido Barroso.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer de 29 años, de apellido Barroso, fue detenida en las últimas horas en Caucete, luego de que efectivos de la Brigada Este confirmaran que tenía un pedido de captura vinculado a una causa por robo.

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    De acuerdo con la información policial, los investigadores realizaban recorridas y distintas tareas en el departamento cuando detectaron la presencia de la mujer, quien era buscada por requerimiento de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

    La aprehensión se concretó en la zona de calle Aberastain y Prolongación Sáenz Peña, cuando Barroso se desplazaba a pie. Los efectivos procedieron a identificarla y, tras verificar el pedido vigente, concretaron su detención.

    Luego del procedimiento, el personal policial se comunicó con el fiscal interviniente, quien dispuso que la mujer quedara formalmente detenida y que se cumplimentaran las medidas legales correspondientes.

    Barroso quedó a disposición de la Justicia, que deberá resolver su situación procesal en el marco de la investigación por el presunto delito de robo.

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