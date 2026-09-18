La buscaban por un robo y la detuvieron mientras caminaba por una calle de Caucete

Una mujer de 29 años fue aprehendida por efectivos de la Brigada Este mientras circulaba a pie. Tenía un pedido de captura vigente.

Una mujer de 29 años, de apellido Barroso, fue detenida en las últimas horas en Caucete, luego de que efectivos de la Brigada Este confirmaran que tenía un pedido de captura vinculado a una causa por robo.

De acuerdo con la información policial, los investigadores realizaban recorridas y distintas tareas en el departamento cuando detectaron la presencia de la mujer, quien era buscada por requerimiento de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

La aprehensión se concretó en la zona de calle Aberastain y Prolongación Sáenz Peña, cuando Barroso se desplazaba a pie. Los efectivos procedieron a identificarla y, tras verificar el pedido vigente, concretaron su detención.

Luego del procedimiento, el personal policial se comunicó con el fiscal interviniente, quien dispuso que la mujer quedara formalmente detenida y que se cumplimentaran las medidas legales correspondientes.