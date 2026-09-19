Misterio en Chimbas: atacaron a balazos a un joven de 18 años y dio dos versiones del hecho

Un joven ingresó al hospital con un disparo en la pierna. No le robaron nada ni dio detalles sobre los agresores. La Comisaría 17 investiga el confuso episodio

La noche del jueves terminó de la peor manera para Tiago Baginay, un joven de 18 años que se convirtió en víctima de un violento y llamativo ataque en el departamento de Chimbas. Sin un móvil claro y con contradicciones sobre el lugar donde ocurrió la agresión, la Policía intenta reconstruir qué hay detrás del proyectil que impactó en su pierna izquierda.

El episodio comenzó a salir a la luz cuando Baginay se presentó por sus propios medios en el Centro de Salud Báez Laspiur buscando auxilio médico. En ese primer contacto con las autoridades y los profesionales de la salud, el herido manifestó que había sido interceptado por dos hombres desconocidos mientras caminaba por la zona trasera del Camping Parque Norte. Según su relato inicial, uno de los atacantes sacó un arma de fuego sin mediar palabra y apretó el gatillo.

Sin embargo, la historia dio un giro impredecible poco después. Debido a la naturaleza de la herida, los médicos dispusieron su traslado derivado al Hospital Guillermo Rawson para realizarle estudios de mayor complejidad. Ya en el nosocomio central, al ser entrevistado nuevamente, el joven cambió la geografía del ataque: afirmó que el tiroteo no había sido en inmediaciones del camping, sino en el cruce de las calles Dorrego y Paraná.

Un rompecabezas para la Policía Más allá de la confusión sobre el lugar preciso, hay varios elementos que llaman la atención de los investigadores de la Comisaría 17ª: primero que no hubo intento de robo ya que Baginay no sufrió la sustracción de ninguna pertenencia ni objeto de valor. Además de que la víctima no aportó datos sobre las características físicas, vestimenta o identidad de los agresores. Y sobre todo varias versiones encontradas, la distancia entre los dos puntos señalados por el joven obliga a rastrear cámaras de seguridad y testimonios en distintas zonas del municipio.