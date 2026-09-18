    • 18 de septiembre de 2026 - 22:04

    Le robaron 15.000 dólares a un profesor jubilado y hasta se llevaron una máquina de coser nueva

    El hombre había salido de su casa en Santa Lucía y, al regresar, descubrió que desconocidos habían ingresado y sustraído sus ahorros y numerosos electrodomésticos. No encontraron signos de violencia en los accesos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    Un profesor jubilado de 71 años fue víctima de un insólito robo en Santa Lucía, donde desconocidos ingresaron a su vivienda y se llevaron US$15.000 que tenía guardados como parte de sus ahorros, además de numerosos electrodomésticos y objetos personales.

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    El damnificado, identificado como Miguel Yusif, vive sobre calle General Paz y había salido de su domicilio durante la mañana del jueves. En ese lapso, los delincuentes saltaron el cerco perimetral y accedieron a la vivienda, aunque hasta el momento no se detectaron daños ni signos de violencia en los accesos.

    Al regresar, el hombre descubrió que le faltaban varios elementos. Entre ellos había un televisor, una notebook, una tablet, una procesadora, una licuadora, un exprimidor y una cafetera.

    También se llevaron dos ollas, cubiertos y una máquina de coser nueva, que todavía se encontraba dentro de su caja. Pero el mayor perjuicio para el exprofesor fue la pérdida de los US$15.000 que había escondido dentro de una de las ollas.

    La suma, al valor actual del dólar, representa más de $22 millones, por lo que se trata del elemento de mayor valor sustraído durante el robo.

    Ahora, la investigación busca determinar cómo ingresaron los delincuentes a la propiedad y en qué momento concretaron el robo, ya que no quedaron evidencias de que hayan forzado puertas o ventanas.

    La denuncia fue radicada en la Comisaría 5ª y el caso quedó en manos de la UFI de Delitos contra la Propiedad, que trabaja para identificar a los responsables.

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