Decomisaron una peligrosa carga de carne porcina en estado de putrefacción que rozaba el piso de la camioneta

Un peligroso e insalubre cargamento de carne porcina que amenazaba con ingresar directamente al circuito de comercialización fue interceptado en las últimas horas por la Policía de San Juan. Ocurrió durante un operativo de rutina desplegado por brigadas del Área D-7 de la Policía Caminera , cuando los efectivos le ordenaron detener la marcha a una camioneta Ford F-100 que trasladaba casi 15 reses en deplorables condiciones de higiene y conservación.

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Fuentes policiales informaron que al volante del rodado circulab a un sujeto de 39 años, de apellido Tejada, afincado en el departamento 25 de Mayo.

La primera falta detectada fue de carácter contravencional: al pedirle los documentos obligatorios, el conductor carecía del seguro obligatorio, causal inmediata para disponer la radiación de la camioneta de la vía pública.

Sin embargo, al momento de abrir la caja y revisar la mercadería, los policías se topó con un escenario alarmante para la salud pública.

Según detallaron los voceros, la camioneta transportaba 14 reses y media de carne de cerdo que eran trasladadas en absoluta irregularidad:

Cadena de frío rota: El equipo de refrigeración de la camioneta estaba totalmente apático y fuera de funcionamiento.

Falta total de higiene: La carne no contaba con fajas de seguridad ni envoltorios de protección; varios cortes colgaban de mala manera y terminaban rozando el piso sucio del furgón.

Sin autorización: El vehículo no poseía ningún tipo de habilitación otorgada para el transporte de alimentos o sustancias alimenticias.

Remito adulterado y causa en la Justicia

Al ser entrevistado sobre el origen y destino del cargamento, el conductor presentó un remito que incrementó las sospechas policiales. El documento declaraba el transporte de apenas 7 reses y media —la mitad de lo que efectivamente llevaba en la caja— y omitía deliberadamente el punto de partida y la carnicería o depósito al que estaba destinada.

Ante el evidente peligro biológico y la flagrante infracción a las leyes de trazabilidad alimentaria, tomó intervención la Jueza de Paz del departamento Sarmiento. La magistrada ordenó el inmediato decomiso de la totalidad del cargamento cárnico para su posterior destrucción, al tiempo que se le labraron a Tejada las actas de procedimiento por infracción a las normas sanitarias y de tránsito vigentes.