    • 22 de septiembre de 2026 - 12:53

    En San Juan buscan propuestas para proteger el cielo local y harán una jornada con expertos internacionales

    Este martes 22 de septiembre se realizará en la provincia la Primera Jornada de Contaminación Lumínica en San Juan, con expertos nacionales e internacionales.

    Se viene la Primera Jornada de Contaminación Lumínica en San Juan, organizada por el CASLEO.

    Se viene la Primera Jornada de Contaminación Lumínica en San Juan, organizada por el CASLEO.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    San Juan cuenta con uno de los cielos nocturnos más limpios y oscuros del país, un recurso natural fundamental para la investigación astronómica, el desarrollo del astroturismo y la preservación del patrimonio. Pero, frente al crecimiento de las áreas urbanas y la contaminación lumínica asociada, surge la necesidad de promover un uso responsable, eficiente y planificado de la iluminación artificial.

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    En este contexto, este martes 22 de septiembre se lleva a cabo en la provincia la Primera Jornada de Contaminación Lumínica en San Juan: políticas públicas y protección del cielo nocturno, con sede en el Auditorio Eloy Camus. El encuentro congrega a miembros de la comunidad científica, organismos públicos, referentes del sector industrial de la iluminación, especialistas en turismo, instituciones educativas y ciudadanos interesados en resguardar este patrimonio colectivo.

    El evento se desarrolla de manera articulada en el marco de la 68ª Reunión Anual de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA) y en coincidencia con los festejos por el 40º aniversario del Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO).

    Expertos nacionales e internacionales en San Juan

    La jornada contempla una variada agenda académica y técnica orientada a compartir diagnósticos, experiencias internacionales y metodologías de monitoreo:

    • 15,30: Apertura de la jornada a cargo del Doctor Sergio Cellone (CASLEO), quien presentará los objetivos centrales de la actividad.
    • 15,40: Exposición internacional (España). Joan Bullón, perteneciente a la Oficina de Protección del Cielo JavalTuria (Valencia, España), expondrá la ponencia "10 años de investigación de contaminación lumínica en espacios naturales de Europa, Marruecos y Argentina".
    • 16: Experiencia regional (Chile). El Doctor Juan Pablo Uchima Tamayo, representante de la OPCC en el norte de Chile, abordará el "Monitoreo de la calidad del cielo nocturno en Chile para la preservación de los cielos oscuros".
    • 16,20: Análisis técnico universitario. El ingeniero Alberto Cabello, del Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), disertará sobre la "Caracterización de la reflectancia de superficies urbanas no lambertianas".
    • 16,40: Perspectiva educativa y comunitaria. El licenciado Marcos Gabriel Santarossa, Director de Capacitación, Información e Investigación Educativa (CIIE), presentará la exposición "Construyendo ciudadanía en comunidad: adolescentes comprometidos con la problemática ambiental".

    Mesa redonda y debate sobre políticas públicas

    Tras un receso previsto a las 17, las actividades se reanudarán a las 17,30 con una Mesa Redonda moderada por la Doctora Beatriz García y el Doctor Marcelo Jaque. Durante este espacio de debate se discutirán propuestas concretas, normativas vigentes, ordenanzas municipales y herramientas de gestión territorial para mitigar el impacto de la luz artificial desmedida sobre el firmamento sanjuanino.

    El encuentro finalizará a las 18,30h con la lectura de conclusiones colectivas y la formulación de compromisos institucionales destinados a impulsar ordenanzas de protección del cielo nocturno en la provincia.

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