San Juan será sede del Congreso Mundial de la Quinua y Granos Andinos en 2027

San Juan será la próxima sede argentina del Congreso Mundial de la Quinua y Granos Andinos . El encuentro, que reúne cada dos años a productores, investigadores y organismos internacionales vinculados al cultivo, llegará a la provincia en 2027, después de que este año la sede rotativa recayera en Argentina.

El Congreso Mundial de la Quinua se realiza desde hace más de una década en distintos países productores: Ecuador, Bolivia y Perú lo albergaron en sus últimas ediciones, y la única vez que se hizo en el país fue en Jujuy, en 2015. Esta vez, sin embargo, la propuesta no fue para la provincia con mayor tradición quinuera del norte argentino sino para San Juan. “Nos hicieron la propuesta a nosotros de poder hacerlo en la provincia de San Juan y dijimos que sí, nos pareció una propuesta muy interesante” , relató Ruiz, quien remarcó que la decisión se conversó con el Gobierno Provincial para tramitar el aval necesario para un evento de carácter internacional.

Con ese aval ya gestionado, el paso siguiente es conformar la comisión organizadora, integrada por el INTA, el Gobierno de la Provincia, la UNSJ y la Universidad Católica de Cuyo. Una vez constituido ese comité, deberá coordinarse una reunión con la FAO, organismo que también participa de la organización del Congreso a nivel internacional. Según Ruiz, el proceso está en su etapa previa: solo resta la designación oficial de algunas instituciones, y la primera reunión del comité se espera concretar entre esta semana y la próxima.

Plantas de quinua en plena floración. San Juan busca replicar esta escena en los valles andinos y centrales de la provincia, donde el INTA promueve el cultivo desde 2013.

El Congreso tendrá una estructura de tres días . Los dos primeros se realizarán en el centro de la ciudad de San Juan , probablemente en el Auditorio Eloy Camus o en algún otro espacio cercano al Centro Cívico con capacidad para la convocatoria esperada. El tercer día será una jornada a campo en la Estación Experimental, en la línea de lo que ya se hizo con ArgOliva, pensada para mostrar el cultivo en producción. También se evalúa sumar, durante el fin de semana, visitas a zonas productoras más alejadas, como Iglesia o Calingasta, aunque esa definición quedará en manos del comité organizador.

Mónica Ruiz, directora del INTA San Juan, durante la entrevista en la que confirmó que la provincia será sede del Congreso Mundial de Quinua y Granos Andinos en 2027.

Por tratarse de un evento internacional, se espera la llegada de unos 500 participantes, principalmente de los países latinoamericanos productores de quinua, algunos países europeos que también trabajan el cultivo, y representantes de otras provincias argentinas.

Cuatro ejes y una apuesta industrial

El programa se organizará en torno a cuatro ejes temáticos: pueblos originarios y diversidad, genética y nuevas variedades, manejo del cultivo, y comercialización e industrialización. Sobre el primero, Ruiz señaló que ya se solicitó la participación de una docente de la UNSJ que representa a las comunidades originarias de la provincia, aunque reconoció que en San Juan ese componente no está tan desarrollado como en otras provincias con comunidades más activas en torno a este cultivo.

El eje que la provincia eligió como sello distintivo es el de comercialización e industrias. La intención declarada es posicionar a San Juan no solo como productora de grano sino de quinua procesada: quinua desaponificada y harina de quinua, elaboradas en la planta instalada en el sector agroindustrial de la Estación Experimental San Juan. Se trata de un desarrollo propio del INTA local, único en la región, capaz de procesar hasta 500 kilos por hora y que surgió como corolario de años de trabajo en la reintroducción del cultivo en la provincia.

Parte del predio del INTA San Juan, la Estación Experimental que hace de sede técnica del organismo y que en 2027 recibirá la jornada a campo del Congreso Mundial de Quinua.

Del comité organizador universitario participarán, por la UNSJ, la Facultad de Ingeniería —a través del Departamento de Ingeniería Agronómica, que ya comparte una unidad con el INTA—, y por la Universidad Católica de Cuyo, en primera instancia, la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas, la misma que aportó el panel de cata durante ArgOliva.

La quinua que ya crece en los valles

Detrás de la candidatura hay un programa que el INTA San Juan sostiene desde 2013, cuando la Estación Experimental empezó a trabajar en la reintroducción de este cultivo ancestral en los valles andinos y centrales de la provincia, como alternativa frente a la baja rentabilidad de los cultivos tradicionales. Hoy conviven dos grupos de productores. Por un lado, cooperativas y productores individuales de Iglesia y Calingasta, que ya vienen trabajando la quinua desde hace varios años junto a las agencias de extensión rural del INTA en esos departamentos. Por otro, un grupo nuevo, surgido tras actividades de difusión del cultivo, que reúne a productores interesados de los departamentos del Valle del Tulum: Pocito, Rawson, Caucete, San Martín y 25 de Mayo, algunos de los cuales están comenzando a sembrar en este momento.

Ruiz explicó que ese segundo grupo funciona como una especie de “grupo escuela”, donde los productores van ganando experiencia en las fincas de los distintos participantes bajo la coordinación del INTA. La semana próxima, la institución —que también cultiva quinua en su propio predio— realizará una jornada centrada en el riego, con especial atención al riego por manga, una de las tecnologías que se está promoviendo para el cultivo. Por tratarse de un proceso recién iniciado, Ruiz prefirió no adelantar una cifra de hectáreas mientras se encuentra a la espera de conocer el resultado de esta primera siembra del nuevo grupo.

Uno de los objetivos concretos que la provincia le asigna al Congreso es la organización de una rueda de negocios que conecte a los productores locales con las principales empresas del país que hoy importan quinua, en un contexto en el que gran parte de lo que se consume en la Argentina llega desde el exterior. Ruiz planteó el objetivo como un proceso de sustitución de importaciones que, aclaró, será lento, pero para el que el Congreso puede representar un primer vínculo con esas industrias.

El interés por diversificar hacia este cultivo se explica, en parte, por el panorama de las actividades tradicionales de la provincia. Además de la crisis hídrica que golpea a toda la producción local, Ruiz señaló que la vitivinicultura, la principal actividad agrícola de San Juan, atraviesa una crisis estructural agravada por el contexto nacional e internacional, lo que empuja a productores a buscar alternativas frente a cultivos regionales que hoy no resultan rentables.

Sobre el financiamiento del evento, Ruiz fue precisa: el Congreso no contará con aportes económicos del INTA. El organismo pondrá a disposición su estructura, sus capacidades técnicas y el equipo de trabajo, pero el financiamiento deberá salir de fuentes externas, algunas ya en exploración y otras confirmadas, entre las que se cuenta a la propia FAO.

Además de la quinua, el programa contempla otros granos andinos, entre ellos el amaranto, que el INTA San Juan ensaya a menor escala. Según Ruiz, el nombre del Congreso se mantiene deliberadamente abierto para incorporar otras especies de interés agronómico o económico que puedan sumarse en el futuro.

De cara al Congreso, la expectativa institucional excede la organización del evento en sí. “Nuestro sueño es tener una superficie importante cultivada en la provincia, poder interesar a más productores y lograr un circuito de comercialización que sea virtuoso”, resumió Ruiz, y planteó como objetivo final posicionar a San Juan como un nuevo polo productor de quinua a nivel nacional.