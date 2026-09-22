    • 22 de septiembre de 2026 - 19:33

    Multas y hasta 60 días de arresto: impulsan un proyecto en Buenos Aires para sancionar el abandono y maltrato animal

    La iniciativa busca modificar el Código de Faltas bonaerense para cubrir vacíos legales. Contempla el retiro preventivo de mascotas en riesgo y la creación de un registro de infractores.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Quienes abandonen a sus mascotas, las mantengan en condiciones inadecuadas o las sometan a prácticas que les provoquen sufrimiento podrían enfrentar multas, arresto de hasta 60 días y la inhabilitación para tener contacto con animales, de prosperar un proyecto de ley presentado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

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    La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Manuel Passaglia, busca incorporar un capítulo específico sobre animales de compañía al Código de Faltas bonaerense, con el propósito de cubrir vacíos normativos que hoy dificultan una respuesta contravencional rápida ante situaciones de negligencia o maltrato.

    Vacíos legales y respuesta estatal

    Actualmente, el ordenamiento contravencional provincial no contempla de manera explícita situaciones cotidianas como un animal encerrado sin ventilación en un vehículo, la falta sostenida de alimento o atención veterinaria, o el abandono deliberado en la vía pública. Ante esa brecha, el proyecto pretende dotar al Estado de herramientas ágiles.

    "El problema es que muchas veces alguien denuncia, pero la respuesta llega demasiado tarde, cuando el daño ya está hecho", advirtió el legislador al fundamentar la propuesta.

    Para solucionar esta demora, la iniciativa habilita el retiro preventivo de aquellos animales que se encuentren en riesgo manifiesto para su salud o integridad física, disponiendo su traslado inmediato a un lugar seguro mientras se define su situación legal de forma definitiva.

    Manuel Passglia es el impulsor del proyecto de ley.

    Manuel Passglia es el impulsor del proyecto de ley.

    Sanciones y creación de un registro

    El articulado contempla un amplio abanico de conductas sancionables, escalonando las penas según la gravedad de la infracción. Las faltas leves contemplan multas económicas, mientras que los casos más graves prevén penas de arresto de hasta 60 días y la prohibición absoluta de ejercer la tutela de animales de compañía en el futuro.

    Asimismo, la propuesta establece la creación de un Registro de Infractores a la Ley de Maltrato Animal dentro del Registro de Contraventores provincial. El objetivo de este sistema es dejar documentados los antecedentes de quienes cometan estas faltas para facilitar el seguimiento institucional y agravar las penalidades en casos de reincidencia.

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