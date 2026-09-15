Buenos Aires será sede de la primera muestra exclusiva de la industria automotriz asiática

En el marco del exponencial crecimiento que las terminales del gigante asiático han registrado en el mercado automotor argentino durante los últimos años, el país se prepara para vivir un hecho histórico. Del 2 al 4 de octubre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será epicentro de la Expo Auto Chino, la primera exposición de la Argentina dedicada de manera exclusiva a la industria automotriz de origen chino.

Conmoción por hallazgo de un cuerpo en un hotel familiar: ¿se mató con una amoladora?

Revocaron el habeas corpus que frenaba la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires

El encuentro se desarrollará en el predio BA Ferial Costa Salguero —ubicado en avenida Costanera Rafael Obligado y Salguero— y ocupará más de 13.000 metros cuadrados en pabellones cubiertos, ofreciendo una propuesta integral tanto para fanáticos de los fierros como para quienes buscan conocer la nueva oferta tecnológica del sector.

Según confirmaron fuentes de la organización a la Agencia Noticias Argentinas, la muestra contará con un total de 26 marcas confirmadas, nucleando a las firmas que ya se consolidaron en el asfalto nacional y a aquellas que desembarcaron recientemente con apuestas fuertes.

El listado completo de las compañías que formarán parte de la exposición incluye a:

GAC Motor, Geely, GWM, JAC Motors, Jetour, JMEV, Kaiyi, Kama, Landking y Leapmotor.

Lynk&Co, Maxus, MG, Omoda/Jaecoo, Shacman y Soueast.

Durante las tres jornadas, el público podrá recorrer los stands para observar una amplísima gama de vehículos de distintos segmentos, con especial protagonismo de los modelos SUV, pick-ups, vehículos híbridos y 100% eléctricos, tecnologías en las que las automotrices chinas ganaron un terreno clave.

Lanzamientos, charlas y horarios de visita

Más allá de la exhibición estática, la agenda de la Expo Auto Chino prevé lanzamientos de nuevos modelos, develaciones exclusivas y la presentación de productos inéditos que ya pisan fuerte en los mercados internacionales.

Como complemento a la propuesta fierrera, el evento dispondrá de ciclos de charlas especializadas vinculadas con el presente y futuro de la industria automotriz, además de un sector gastronómico destinado a los visitantes.

Las puertas del predio abrirán al público bajo el siguiente cronograma:

Viernes 2 de octubre: de 13:00 a 20:00.

Sábado 3 y domingo 4 de octubre: de 11:00 a 20:00.

Las entradas ya se encuentran disponibles de manera online a través de la web oficial del evento, posicionándose como una vidriera imperdible para entender hacia dónde se mueve el mercado automotor actual.