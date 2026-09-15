Certificación Negativa de ANSES: cómo obtenerla y para qué sirve

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) cuenta con distintas herramientas para que las personas puedan consultar su situación y realizar trámites sin necesidad de acercarse a una oficina.

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Entre ellas se encuentra la Certificación Negativa , un comprobante que puede solicitarse para realizar diferentes gestiones y que se obtiene de manera gratuita a través de los canales oficiales del organismo.

La Certificación Negativa de ANSeS es un comprobante oficial que permite acreditar que una persona no registra determinados ingresos, aportes o prestaciones en el sistema del organismo.

El documento tiene una vigencia de 30 días y no necesita la firma ni el sello de un empleado de ANSeS para ser presentado.

La constancia permite verificar, entre otras situaciones, que la persona no registra aportes como trabajador en relación de dependencia o de casas particulares, ni transferencias como autónomo o monotributista.

También acredita que no cobra Prestación por Desempleo, planes sociales, programas de empleo, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), jubilaciones o pensiones, según los registros consultados por el organismo.

Para qué sirve la Certificación Negativa de ANSeS

La constancia puede ser solicitada para realizar diferentes trámites. Por ejemplo, algunos bancos pueden pedirla para acceder a créditos, préstamos o abrir una cuenta, especialmente cuando la persona no cuenta con un recibo de sueldo.

También puede utilizarse en determinados trámites relacionados con salud pública, para acreditar que no se cuenta con una obra social registrada.

Además, la Certificación Negativa puede ser solicitada para inscribirse en determinados programas, becas o subsidios, como así también para realizar gestiones en las que sea necesario demostrar que no existen otros ingresos o prestaciones registrados.

ANSeS: cómo obtener la Certificación Negativa paso a paso

El trámite es gratuito y se puede realizar completamente online, tanto desde la página oficial de ANSeS como desde la aplicación mi ANSeS.

Desde la web, hay que ingresar al apartado de Certificación Negativa, completar el CUIL, seleccionar el período a consultar e ingresar el código de seguridad. El sistema permite revisar información de los últimos seis meses y, si no existen registros que impidan emitirla, permite descargar o imprimir la constancia.

También se puede realizar desde mi ANSeS. Para eso, hay que ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, acceder a Información personal y seleccionar Certificación negativa. Luego, se elige el período correspondiente y se descarga el comprobante.