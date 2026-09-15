Pensión por discapacidad ANSES en septiembre 2026: cuánto se cobra con aumento y bono

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) ya dio a conocer el monto actualizado de la pensión por discapacidad , también conocida como Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez , para septiembre 2026.

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Los beneficiarios también recibirán un bono extraordinario que mantiene su valor desde hace dos años y medio sin tener ningún aumento.

ANSeS anunció un incremento en los montos de asignaciones, pensiones y jubilaciones. Las PNC se calculan de acuerdo al último índice de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . En este caso, su aumento es del 2,11% de acuerdo con el aumento de precios registrado en julio del 2,1%.

Estos son los montos actualizados para los titulares de las PNC por Invalidez en el noveno mes del 2026:

Entonces, sumando este bono, la pensión por discapacidad quedará en $370.043,24 .

Quiénes pueden cobrar la pensión por discapacidad

La pensión por discapacidad está dirigida a quienes se encuentran imposibilitados de trabajar por razones de salud y en situación de vulnerabilidad social. ANSeS administra diferentes tipos de prestaciones:

PNC por Invalidez: para acompañar personas con una discapacidad que les impida desempeñar tareas laborales.

PNC por Vejez: para mayores de 70 años o más, que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva.

PNC para Madres de 7 Hijos: para mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete hijos o más.

PNC para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C: para garantizarles un acompañamiento económico y una cobertura de salud.

Para acceder a la pensión por discapacidad, su trámite se puede realizar a través de mi ANSeS web, con la aplicación o de forma presencial con o sin turno previo.

Se debe ingresar con número de CUIL y Clave de Seguridad Social. Luego, seleccionar en el menú "Solicitud de Prestaciones", "Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral" y seguir los pasos que se indiquen.

Para esta PNC se requiere contar con el Certificado Médico Oficial (CMO) digital, que se obtiene en los hospitales públicos.

Para acceder a la PNC por Invalidez se necesita un Certificado Médico Oficial (CMO) digital. Foto: ANSES

Cuáles son los requisitos para cobrar la pensión por discapacidad en ANSeS

ANSeS detalla en su sitio web oficial los requisitos para poder acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez: