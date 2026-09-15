    • 15 de septiembre de 2026 - 15:45

    Pensión por discapacidad ANSES en septiembre 2026: cuánto se cobra con aumento y bono

    ANSeS anunció un incremento en la pensión por discapacidad que viene acompañado de un bono extraordinario.

    image
    Por Sofía Hache

    La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) ya dio a conocer el monto actualizado de la pensión por discapacidad, también conocida como Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez, para septiembre 2026.

    Leé además

    anses: cuanto cobraran en octubre los jubilados y pensionados

    ANSES: cuánto cobrarán en octubre los jubilados y pensionados

    Por Redacción Diario de Cuyo
    certificacion negativa de anses: como obtenerla y para que sirve

    Certificación Negativa de ANSES: cómo obtenerla y para qué sirve

    Los beneficiarios también recibirán un bono extraordinario que mantiene su valor desde hace dos años y medio sin tener ningún aumento.

    ANSeS anunció un incremento en los montos de asignaciones, pensiones y jubilaciones. Las PNC se calculan de acuerdo al último índice de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En este caso, su aumento es del 2,11% de acuerdo con el aumento de precios registrado en julio del 2,1%.

    Cuál es el monto de la pensión por discapacidad en septiembre 2026

    Estos son los montos actualizados para los titulares de las PNC por Invalidez en el noveno mes del 2026:

    • Pensión No Contributiva por Invalidez o Pensión por discapacidad: $300.043,24
    • Bono extraordinario: $70.000

    Entonces, sumando este bono, la pensión por discapacidad quedará en $370.043,24.

    Quiénes pueden cobrar la pensión por discapacidad

    La pensión por discapacidad está dirigida a quienes se encuentran imposibilitados de trabajar por razones de salud y en situación de vulnerabilidad social. ANSeS administra diferentes tipos de prestaciones:

    • PNC por Invalidez: para acompañar personas con una discapacidad que les impida desempeñar tareas laborales.
    • PNC por Vejez: para mayores de 70 años o más, que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva.
    • PNC para Madres de 7 Hijos: para mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete hijos o más.
    • PNC para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C: para garantizarles un acompañamiento económico y una cobertura de salud.

    Para acceder a la pensión por discapacidad, su trámite se puede realizar a través de mi ANSeS web, con la aplicación o de forma presencial con o sin turno previo.

    Se debe ingresar con número de CUIL y Clave de Seguridad Social. Luego, seleccionar en el menú "Solicitud de Prestaciones", "Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral" y seguir los pasos que se indiquen.

    Para esta PNC se requiere contar con el Certificado Médico Oficial (CMO) digital, que se obtiene en los hospitales públicos.

    Para acceder a la PNC por Invalidez se necesita un Certificado M&eacute;dico Oficial (CMO) digital. Foto: ANSES

    Para acceder a la PNC por Invalidez se necesita un Certificado Médico Oficial (CMO) digital. Foto: ANSES

    Cuáles son los requisitos para cobrar la pensión por discapacidad en ANSeS

    ANSeS detalla en su sitio web oficial los requisitos para poder acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez:

    • Acreditar una incapacidad laboral del 66% o más, mediante el CMO.
    • Tener hasta 65 años de edad.
    • Ser argentino nativo, o naturalizado, residente en el país. En caso de ser extranjero, se deberá acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años
    • En el caso de solicitantes menores de edad, son los padres o tutores quienes deben acreditar una residencia mínima continuada en el país de 3 años. Y los ingresos del grupo familiar no pueden superar las 4 jubilaciones mínimas.
    • No cobrar jubilación ni pensión.
    • Contar con informe catastral con sello del organismo emisor a nombre del solicitante, cónyuge o tutor, en provincias específicas: Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego.
    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    el paso a paso para tramitar ante anses el cambio de banco para cobrar la jubilacion

    El paso a paso para tramitar ante ANSES el cambio de banco para cobrar la jubilación

    anses pagara hasta $380.000: quienes pueden acceder a la ayuda economica

    ANSES pagará hasta $380.000: quiénes pueden acceder a la ayuda económica

    La Anses empezó a fondear préstamos hipotecarios esta semana. (Foto: ANSES)

    Créditos hipotecarios con fondos de la Anses: riesgos y desafíos para el sistema financiero, según el BCRA

    El programa del Gobierno prevé movilizar hasta $2 billones del FGS destinados a créditos hipotecarios.

    Créditos hipotecarios: el Gobierno licita $200.000 millones de la Anses para financiar viviendas