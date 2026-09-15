Pensión por discapacidad ANSES en septiembre 2026: cuánto se cobra con aumento y bono

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) ya dio a conocer el monto actualizado de la pensión por discapacidad, también conocida como Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez, para septiembre 2026.
ANSeS anunció un incremento en la pensión por discapacidad que viene acompañado de un bono extraordinario.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) ya dio a conocer el monto actualizado de la pensión por discapacidad, también conocida como Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez, para septiembre 2026.
Los beneficiarios también recibirán un bono extraordinario que mantiene su valor desde hace dos años y medio sin tener ningún aumento.
ANSeS anunció un incremento en los montos de asignaciones, pensiones y jubilaciones. Las PNC se calculan de acuerdo al último índice de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En este caso, su aumento es del 2,11% de acuerdo con el aumento de precios registrado en julio del 2,1%.
Estos son los montos actualizados para los titulares de las PNC por Invalidez en el noveno mes del 2026:
Entonces, sumando este bono, la pensión por discapacidad quedará en $370.043,24.
La pensión por discapacidad está dirigida a quienes se encuentran imposibilitados de trabajar por razones de salud y en situación de vulnerabilidad social. ANSeS administra diferentes tipos de prestaciones:
Para acceder a la pensión por discapacidad, su trámite se puede realizar a través de mi ANSeS web, con la aplicación o de forma presencial con o sin turno previo.
Se debe ingresar con número de CUIL y Clave de Seguridad Social. Luego, seleccionar en el menú "Solicitud de Prestaciones", "Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral" y seguir los pasos que se indiquen.
Para esta PNC se requiere contar con el Certificado Médico Oficial (CMO) digital, que se obtiene en los hospitales públicos.
ANSeS detalla en su sitio web oficial los requisitos para poder acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez: