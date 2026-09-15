El paso a paso para tramitar ante ANSES el cambio de banco para cobrar la jubilación

Nadie está obligado a cobrar su jubilación o pensión de por vida en el mismo banco . Si otra entidad ofrece mejores descuentos, queda más cerca del hogar o resulta más cómoda, cualquier jubilado puede solicitar el traspaso ante ANSeS .

Existen tres canales disponibles para hacerlo: de forma online, con un llamado telefónico o presencialmente. En los tres casos la solicitud queda cargada en pocos minutos. Sin embargo, el traspaso efectivo del banco demora un tiempo más en concretarse.

Para solicitar el cambio de banco , es condición excluyente haber recibido al menos un pago de haberes en la entidad que fue asignada originalmente al momento de jubilarse o acceder a la pensión.

Quienes opten por gestionar el trámite online necesitan tener a mano la Clave de la Seguridad Social y contar con el celular y el correo electrónico verificados en Mi ANSES.

Para aquellos que prefieran hacerlo en persona, el requisito es presentarse con el DNI y el formulario PS 6.37, "Solicitud de cambio de agente pagador", completo y descargado desde el sitio oficial de ANSeS .

Hay una excepción a tener en cuenta: quienes perciben la Pensión No Contributiva por Invalidez solamente pueden gestionar este cambio de manera presencial con turno previo.

Sea cual sea el canal elegido, el traspaso no es instantáneo: puede tardar hasta 60 días en hacerse efectivo. Durante ese lapso, el titular continúa cobrando con normalidad en su banco de siempre, sin cortes en el pago.

Cómo se hace el trámite, paso a paso

Online

Entrar a Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Chequear que los datos personales y de contacto figuren actualizados y verificados, ya que el sistema envía un código de validación por mail o mensaje de texto.

Dirigirse al menú "Cobros" y elegir "Jubilaciones y pensiones - Cambiar medio de cobro".

Seleccionar la prestación correspondiente y presionar "Cambiar medio de cobro".

Revisar los datos de contacto, indicar el nuevo banco elegido y confirmar la operación.

Por teléfono

La línea gratuita de ANSeS es el 130, disponible de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Ahí se marca la opción de "Jubilaciones y Pensiones", y después la de "Cambio de banco". Un operador se encargará de validar la identidad del solicitante e iniciar la gestión.

Presencial

Se necesita sacar un turno a través de la web de ANSeS, imprimir el formulario PS 6.37 y presentarse el día pactado en la oficina con el formulario completo y el DNI.