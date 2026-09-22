Investigan si un policía era cómplice de narcos: allanaron una comisaría

Una investigación por venta de drogas en Punta Alta, Buenos Aires, derivó en una serie de allanamientos que incluyeron domicilios particulares, la Unidad Penal N° 4 de Bahía Blanca y hasta las instalaciones de la Estación Comunal, donde presta funciones un policía que ahora quedó bajo la lupa de la Justicia.

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Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal Mauricio Del Cero y autorizados por el Juzgado de Garantías N° 2 . Participaron efectivos de la Comisaría Cuarta , la Policía Federal Argentina y la DDI local .

La principal detenida es Belén Prado , acusada de comercialización de estupefacientes en calidad de autora.

La causa se inició el 17 de diciembre de 2025 , a partir de una denuncia al 911 en la que se mencionaba la presunta venta de cocaína durante todo el día en Punta Alta. Entre las personas señaladas aparecía Prado.

Meses después, el 7 de mayo de 2026 , la Comisaría Cuarta allanó su vivienda, ubicada en Formosa al 200 , aunque en principio el procedimiento había sido ordenado en el marco de una causa por sustracción de elementos.

Al llegar al lugar, los policías observaron que una mujer salió corriendo hacia una habitación. Según consta en la investigación, al ser alcanzada, arrojó sobre una cama una balanza de precisión, dinero en efectivo y un estuche de lentes con sustancia vegetal similar a marihuana.

La pericia química confirmó la presencia de marihuana y determinó que el material secuestrado tenía capacidad para producir 1.324 dosis umbrales.

A partir del análisis de los celulares incautados, los investigadores detectaron comunicaciones que vincularían a Prado con la venta de drogas, particularmente cocaína y marihuana. También aparecieron mensajes que indicarían que podía ser alertada sobre eventuales allanamientos.

Según la Fiscalía, con esas comunicaciones se probó que Prado habría comercializado estupefacientes en Punta Alta al menos entre el 26 de agosto de 2023 y el 7 de mayo de 2026.

Por ese motivo, se ordenó su detención y un nuevo allanamiento en su vivienda. En ese procedimiento se secuestraron balanzas, dinero, teléfonos celulares, 1 gramo de marihuana y 51,97 gramos de cocaína compacta.

La investigación también avanzó sobre otros posibles vínculos. Se allanó una vivienda en Mendoza al 500, aunque no se encontraron elementos de interés para la causa.

Además, la DDI realizó un procedimiento en la Unidad Penal N° 4 de Bahía Blanca, a raíz de comunicaciones de un interno que estaría vinculado a la actividad ilícita y que ya habría sido mencionado en causas provinciales y federales por venta de drogas.

El dato más sensible llegó con los allanamientos encabezados por la Policía Federal en la primera cuadra de calle 25 de Mayo y en La Paz al 800, donde reside un policía que mantenía comunicaciones con Prado.

En ese domicilio se secuestraron dispositivos celulares que serán analizados. También se allanaron las instalaciones de la Estación Comunal de Punta Alta, donde trabaja el efectivo investigado.

En la dependencia no se incautaron elementos, pero se estableció que el policía formó parte del Grupo Técnico Operativo hasta el 15 de este mes y que actualmente cumplía funciones como ayudante del Oficial de Servicio.

La Justicia busca determinar ahora si ese efectivo tuvo algún grado de participación o colaboración con la maniobra investigada, especialmente a partir de las comunicaciones detectadas con la mujer detenida.

Prado será indagada en las próximas horas por la UFIJ N° 19, a cargo de Del Cero.

La Brújula 24