[VIDEO] Brutal ataque contra un policía que hacía viajes para una app: le robaron el arma

Un policía de 40 años que trabaja también como chofer de una aplicación fue víctima de un violento asalto en la noche del sábado en las inmediaciones de Bahía Blanca y Pasaje Franco, en la zona noroeste de Rosario. Entre varios delincuentes lo golpearon, provocaron una herida en el cuero cabelludo, y se llevaron sus pertenencias, entre las que se encontraba su arma reglamentaria.
El robo a Miguel Ángel S. quedó filmado en una cámara de videovigilancia de la intersección de Bahía Blanca y Pasaje Franco. En las imágenes se puede ver cómo los delincuentes abren la puerta de conductor de la Kangoo y empiezan a darle golpes. Previamente, el chofer había hecho un viaje desde Oroño y Brown con dos pasajeros, que luego integraron el grupo de ladrones.
En la escenas del ataque se secuestraron un cuchillo y una yuga, elementos que habrían sido usados por los ladrones para perpetrar el hecho. En tanto, la víctima fue trasladada al hospital Italiano con una lesión en la cabeza y politraumatismos.
El Comando Radioeléctrico aprehendió a dos de los presuntos ladrones. Fueron localizados en una vivienda precaria ubicada en un pasillo de French al 2000, donde fueron esposados Dylan G. (15) y Laureano M. (14) con una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros, que es la del policía asaltado. Ambos quedaron a disposición de la fiscal Mariana Caratozzolo.
El video que se tiene sobre el robo muestra a al menos seis sospechosos golpeando a la víctima, quien después se toma la frente y la cabeza por el corte que le habían realizado.