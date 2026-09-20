Cayó un delincuente tras cometer un raid de asaltos con un cuchillo de carnicero y atacar a la Policía

El joven de 19 años atacó violentamente a dos personas en pocas cuadras para robarles un celular y un morral. Al ser interceptado en Villa Hipódromo, tiró un arma blanca de 45 centímetros, lesionó a los efectivos a golpes y rompió una patrulla motorizada.

Un peligroso delincuente de 19 años fue aprehendido durante las últimas horas en el departamento Rawson, luego de protagonizar un violento raid delictivo armado con un enorme cuchillo y enfrentarse salvajemente contra los efectivos policiales que lograron reducirlo. El sujeto, identificado como Andrés Isaac Martínez, quedó a disposición de la UFI en turno bajo el Sistema Especial de Flagrancia.

El raid criminal comenzó alrededor de las 20:50 del sábado, en la intersección de calles Larrea y Güemes, en el interior del Barrio Victoria. Allí, Martínez, quien vestía una camiseta de Boca Juniors y pantalón de jean claro, interceptó a una mujer de 50 años. Tras agredirla físicamente y amenazarla con un cuchillo tipo carnicero, le arrebató un bolso tipo morral que contenía una campera, medicamentos y documentación variada, para luego darse a la fuga atravesando un descampado de la zona.

Pocos minutos después, un segundo llamado de emergencia al 911 alertó sobre un hecho de similares características en la esquina de Paula Albarracín de Sarmiento y O’Higgins. Con la misma impunidad y violencia, el delincuente abordó a un joven de 19 años, lo golpeó, le exhibió el arma blanca y le sustrajo un teléfono celular Samsung A54.

Ante la seguidilla de ataques, el grupo motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales desplegó un intenso patrullaje de búsqueda por los alrededores. Finalmente, los uniformados localizaron al sospechoso en calle Zapiola, entre Maipú y O’Higgins, en plena Villa Hipódromo.

Al percatarse de la presencia policial, Martínez intentó escapar y arrojó a la calle el arma utilizada para los atracos: un temible cuchillo de carnicero de aproximadamente 45 centímetros de largo. A los pocos metros, los efectivos le cerraron el paso, desencadenando una feroz resistencia por parte del aprehendido, quien atacó a los agentes con piñas y patadas. Durante el forcejeo, le propinó un fuerte puntapié al interno C1 de la red de motocicletas policiales, provocando su caída y la rotura de la sirena y el manillar del freno delantero.