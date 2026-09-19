Cayó en Córdoba uno de los prófugos más buscados por el doble crimen de dos adolescentes en Rosario

Tras permanecer casi cuatro años prófugo de la Justicia, Pablo Manuel Alberto Añazco fue detenido este sábado en la provincia de Córdoba, acusado de haber tenido participación directa en el doble homicidio de Eric Galli (14) y Valentín Solís (15), perpetrado en noviembre de 2022 en la zona oeste de Rosario.

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La captura del sospechoso se concretó durante la mañana a partir de un dato clave que alertaba sobre su paradero en territorio cordobés. Ante esta pista, la fiscal interviniente en la causa, Carla Ranciari, solicitó la colaboración inmediata de las fuerzas de seguridad de esa provincia para efectivizar el operativo.

Añazco pesaba con un pedido de captura formal emitido el 23 de diciembre de 2022. En el marco de la intensa búsqueda para dar con su paradero, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe había dispuesto en marzo de este año una millonaria recompensa de 10 millones de pesos destinada a quienes aportaran información certera que facilitara su localización.

Con el operativo ya consumado, el detenido será trasladado en las próximas horas a la ciudad de Rosario para quedar a disposición de la Justicia provincial. Está previsto que sea sometido a la audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal, cuyos plazos se definirán próximamente.

El doble crimen que conmocionó a la región ocurrió el 24 de noviembre de 2022 en el complejo Fonavi situado en la zona de Sanguinetti al 5600. De acuerdo con la reconstrucción judicial, tres adolescentes se encontraban reunidos en la escalera del predio cuando fueron interceptados por un grupo armado que abrió fuego de manera indiscriminada.

Como consecuencia de la balacera, Galli y Solís recibieron múltiples impactos de bala y fallecieron en el lugar, mientras que un tercer joven logró escapar ileso. Los investigadores determinaron posteriormente que el verdadero blanco del ataque era este último adolescente y que el trasfondo del violento episodio respondía a disputas territoriales vinculadas al narcomenudeo.

El estado de la causa y los coautores

La investigación estableció la presunta participación de tres personas en el atentado. Uno de los acusados era menor de edad al momento de los hechos, motivo por el cual su expediente tramita bajo la órbita de la Justicia de Menores.

Por su parte, otro de los involucrados identificado como Franco Daniel Saavedra fue sometido a juicio y condenado en marzo a la pena de prisión perpetua como coautor de los asesinatos, sumando además cargos por una tentativa de homicidio cometida días antes en el mismo sector. Con la captura de Añazco, la causa judicial logra dar con el último sospechoso adulto que permanecía prófugo para avanzar definitivamente hacia el juicio oral.