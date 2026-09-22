    • 22 de septiembre de 2026 - 20:24

    Lejos de Cuyo: la provincia menos pensada que ya acumuló más de 100 sismos en el mes

    Los sismos, con magnitudes de hasta 4,7, se concentraron principalmente en los Valles Calchaquíes. El Inpres realiza un monitoreo constante mientras se suman temblores perceptibles provenientes de provincias vecinas.

    sismo
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La provincia transita una intensa seguidilla de movimientos sísmicos que mantiene bajo riguroso monitoreo a la región. De acuerdo con los registros oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el territorio salteño acumuló 104 sismos durante septiembre, con magnitudes que oscilaron entre los 2,5 y los 4,7 en la escala de Richter.

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    La actividad sumó un nuevo capítulo cuando se reportaron 14 movimientos telúricos en una sola jornada. Los eventos se concentraron principalmente en el área de los Valles Calchaquíes, una zona que experimenta una sucesión constante de temblores desde mediados de agosto.

    Epicentros y percepción de los temblores

    Los sismos registrados en las últimas horas tuvieron magnitudes de entre 3 y 3,9, y en su gran mayoría no fueron percibidos por la población debido a sus características. Los datos técnicos difundidos por el organismo nacional permiten detallar la ubicación exacta, la profundidad y la magnitud de cada episodio para evaluar la evolución del fenómeno geológico.

    Entre los movimientos de la última tanda se destacaron eventos próximos a Cafayate, así como epicentros localizados en sectores cercanos al límite con la provincia de Catamarca.

    Sismos en provincias vecinas

    La actividad tectónica no se limita de forma exclusiva al territorio salteño. Durante el fin de semana también se produjeron sismos en áreas limítrofes que lograron ser percibidos con claridad en distintos puntos de Salta. Uno de los temblores más destacados alcanzó una magnitud de 5 en Tucumán durante la madrugada, cuyos efectos se sintieron en Salta capital, Metán, Cachi y Cafayate.

    El Inpres continúa con el seguimiento minucioso de la región norteña para registrar cualquier variante en la frecuencia e intensidad de los eventos.

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