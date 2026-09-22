Dos empresas tecnológicas de Cuyo se aliaron para impulsar la innovación educativa a nivel federal

Dos empresas tecnológicas de Cuyo formalizaron en San Juan una alianza estratégica para impulsar proyectos de innovación educativa con proyección nacional. Se trata de NODOS EdTech , una firma nacida en San Juan, y Nómade Maker , de San Rafael, Mendoza, que buscan combinar sus capacidades para desarrollar propuestas destinadas a instituciones educativas, empresas, gobiernos y comunidades.

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El acuerdo fue firmado durante una visita a la provincia de Yenién Evangelista , fundadora y directora de Nómade Maker. El vínculo entre ambas compañías comenzó a construirse dentro del Espacio EdTech de CESSI , donde compartieron experiencias y detectaron que sus servicios podían complementarse para generar soluciones de mayor alcance.

“ Creemos que la transformación educativa no depende solamente de incorporar tecnología, sino de construir ecosistemas capaces de conectar herramientas, metodologías, personas y oportunidades ”, explicó Evangelista. Y agregó: “Esta alianza nace desde Cuyo, se fortalece a partir del trabajo articulado y tiene una mirada federal: unir capacidades para generar proyectos con mayor impacto y escala”.

La alianza apunta a combinar las herramientas que cada empresa desarrolló desde sus respectivos campos. Nómade Maker , creada en San Rafael en 2018, trabaja con innovación, tecnología y cultura maker a través de su metodología NómadeSTEAM, con programas de formación, contenidos, kits educativos, equipamiento, clubes y experiencias de aprendizaje.

En tanto, NODOS EdTech aporta una plataforma tecnológica orientada a la gestión de instituciones educativas. Según explicó su CEO, Cristian González , la empresa desarrolla soluciones que permiten articular procesos administrativos, académicos, pedagógicos y financieros, además de facilitar el seguimiento de las trayectorias educativas.

La propuesta conjunta busca así integrar infraestructura tecnológica, gestión, formación, contenidos y metodologías de enseñanza en proyectos que puedan implementarse tanto en instituciones individuales como en redes educativas y sistemas de mayor escala.

Desde NODOS, el gerente de Operaciones, Marcelo Cuenca, destacó la complementariedad entre ambas firmas. Según explicó, mientras la empresa sanjuanina aporta “la infraestructura digital necesaria para acompañar la gestión y el funcionamiento de las instituciones educativas”, Nómade Maker suma “metodologías, contenidos y experiencias orientadas a transformar la manera de aprender”.

San Juan, el punto de partida para nuevos proyectos

La firma del acuerdo en San Juan también representa el comienzo de una agenda conjunta de trabajo en la provincia. Entre los objetivos planteados aparece la posibilidad de generar nuevas experiencias y encuentros que vinculen a estudiantes, docentes, instituciones, empresas y referentes del sector tecnológico.

La intención es fortalecer el ecosistema educativo y tecnológico local y, al mismo tiempo, conectar a los sectores público y privado para abrir nuevas oportunidades de colaboración.

La iniciativa también se vincula con el propósito del Espacio EdTech de CESSI de generar conexiones entre empresas del sector, identificar capacidades complementarias y transformar esos vínculos en proyectos concretos.

Una alianza nacida en Cuyo con proyección nacional

Tanto NODOS como Nómade Maker tienen un punto en común: son empresas tecnológicas nacidas y desarrolladas en Cuyo. Desde San Juan y Mendoza, ahora buscan llevar esa experiencia a proyectos que puedan alcanzar a instituciones y comunidades educativas de otras provincias.

“Tenemos capacidades diferentes y complementarias. El desafío ahora es convertir esa complementariedad en proyectos concretos que generen impacto real”, sostuvo Evangelista. En ese sentido, señaló que el objetivo es que el acuerdo permita “abrir puertas, conectar ecosistemas y desarrollar soluciones que puedan crecer desde Cuyo hacia todo el país”.

Con la formalización del convenio, ambas compañías iniciaron una etapa de trabajo conjunto que apunta a integrar tecnología, pedagogía y gestión para abordar los desafíos actuales de la educación y generar nuevas experiencias de aprendizaje desde San Juan.