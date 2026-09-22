Naturgy lanzó una financiación especial para regularizar deudas de luz del invierno 2026

La empresa distribuidora Naturgy informó la puesta en marcha de un plan excepcional de regularización de deudas destinado a los usuarios residenciales, en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución E.P.R.E. N.° 965/2026. La medida busca ofrecer alivio financiero frente a los consumos acumulados durante el período invernal.

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El programa está dirigido específicamente a los clientes de la categoría “Pequeñas demandas uso residencial” (Tarifa R1, R2 y R3) que registren entre dos y cuatro facturas impagas correspondientes a los consumos comprendidos entre el 1 de mayo y el 30 de agosto de 2026.

El esquema aprobado establece condiciones preferenciales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones atrasadas:

Bonificación: Los planes contarán con una tasa de financiación reducida al 50% de la tasa habitual prevista en el Régimen de Suministro.

Cuotas: Abonando un anticipo inicial del 25% de la deuda total, el saldo restante se podrá financiar en hasta 4 cuotas mensuales, extendiéndose a un máximo de 6 cuotas en situaciones especiales contempladas en la normativa del Ente Provincial Regulador de Electricidad (EPRE).

Cómo adherirse y prevención de fraudes

Desde la compañía recordaron que la gestión es estrictamente personal y debe iniciarse de manera online a través de la Oficina Virtual, ingresando con el usuario registrado. La empresa aclaró que no realiza comunicaciones telefónicas ni se contacta con los clientes para ofrecer estos planes de pago.

Ante la vigencia del beneficio, Naturgy reiteró una serie de recomendaciones clave para prevenir estafas virtuales:

No solicita claves bancarias, tokens, códigos de validación ni contraseñas.

No requiere inscripciones mediante enlaces enviados por mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales.

No opera con gestores ni intermediarios para la tramitación de planes de financiación.

Cualquier consulta o gestión debe canalizarse de forma exclusiva a través de los canales oficiales de atención de la distribuidora en la provincia.