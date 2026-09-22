El programa Cambio Verde recuperó cinco contenedores de reciclaje en una exitosa jornada en San Juan

La iniciativa ambiental impulsada por el Gobierno provincial continúa sumando la participación activa de los vecinos en favor del cuidado ecológico y la sustentabilidad.

El Gobierno provincial concretó una nueva edición de la iniciativa Cambio Verde, una propuesta orientada a fomentar la separación de residuos y la economía circular en la comunidad. Durante la jornada, que tuvo lugar el sábado 19 de septiembre, los vecinos respondieron con gran entusiasmo a la convocatoria de reciclaje.

Como resultado de la actividad, se lograron recuperar cinco contenedores llenos de materiales reciclables y se entregaron 86 vouchers a los participantes como incentivo por su compromiso ambiental.

Propuesta educativa y recreativa Uno de los grandes atractivos de la jornada fue la participación del equipo del Centro Ambiental Anchipurac, que se sumó a la propuesta con una iniciativa pedagógica orientada a toda la familia. Durante el evento, se regalaron entradas generales para que grandes y chicos puedan visitar las instalaciones del centro, promoviendo así la educación ambiental desde la infancia.

Trabajo interministerial El programa Cambio Verde es llevado adelante de manera conjunta por:

El Ministerio de Gobierno

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación

La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable A través de estas acciones coordinadas, el Ejecutivo provincial consolida espacios de participación ciudadana que vinculan de manera directa el cuidado del entorno natural con propuestas recreativas destinadas a las familias sanjuaninas.