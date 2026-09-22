El programa Cambio Verde recuperó cinco contenedores de reciclaje en una exitosa jornada en San Juan

El Gobierno provincial concretó una nueva edición de la iniciativa Cambio Verde, una propuesta orientada a fomentar la separación de residuos y la economía circular en la comunidad. Durante la jornada, que tuvo lugar el sábado 19 de septiembre, los vecinos respondieron con gran entusiasmo a la convocatoria de reciclaje.
Como resultado de la actividad, se lograron recuperar cinco contenedores llenos de materiales reciclables y se entregaron 86 vouchers a los participantes como incentivo por su compromiso ambiental.
Propuesta educativa y recreativa
Uno de los grandes atractivos de la jornada fue la participación del equipo del Centro Ambiental Anchipurac, que se sumó a la propuesta con una iniciativa pedagógica orientada a toda la familia. Durante el evento, se regalaron entradas generales para que grandes y chicos puedan visitar las instalaciones del centro, promoviendo así la educación ambiental desde la infancia.
Trabajo interministerial
El programa Cambio Verde es llevado adelante de manera conjunta por:
- El Ministerio de Gobierno
- El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación
- La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable
A través de estas acciones coordinadas, el Ejecutivo provincial consolida espacios de participación ciudadana que vinculan de manera directa el cuidado del entorno natural con propuestas recreativas destinadas a las familias sanjuaninas.
Dato clave: La iniciativa reafirma el crecimiento de la conciencia ambiental en la provincia, impulsando a que cada vez más hogares incorporen la separación de residuos en su vida cotidiana.