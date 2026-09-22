Marcha por Uriel Ríos: familiares y allegados pedirán justicia este miércoles frente a Tribunales

Familiares, amigos y allegados de Uriel Ríos se concentrarán este miércoles desde las 9 frente al Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia para reclamar justicia por el asesinato del adolescente de 17 años. La convocatoria fue difundida a través de las redes sociales y busca acompañar a la familia mientras avanza la investigación judicial.
La manifestación se realizará bajo la consigna “Por una infancia y juventud con Justicia”, a pocos días del crimen que conmocionó a San Juan. Los organizadores también difundieron un mensaje de convocatoria: “Tu voz también puede hacer la diferencia”, con el objetivo de sumar a quienes quieran acompañar el pedido.
Uriel fue asesinado durante la madrugada del lunes, luego de asistir a una fiesta privada por el Día del Estudiante en la zona de Quinta Don Pedro, en Pocito. Según la investigación, después del festejo se produjo una pelea entre varios jóvenes en inmediaciones de Alfonso XIII y calle 14 y, en medio del enfrentamiento, el adolescente recibió una herida de arma blanca en el tórax que terminó provocándole la muerte.
En el mismo episodio también resultó herido el hermano gemelo de Uriel, quien sufrió lesiones provocadas por un arma blanca y recibió atención médica. Posteriormente, evolucionó favorablemente y fue dado de alta, de acuerdo con los datos difundidos sobre el caso.
Un adolescente de 16 años quedó a disposición de la Justicia
La investigación tuvo un avance durante la noche del lunes, cuando un adolescente de 16 años señalado como presunto autor del ataque se presentó en Tribunales acompañado por su abogado defensor y quedó a disposición de la Justicia. Su identidad se había establecido previamente a partir de las medidas realizadas durante las primeras horas de la causa.
Debido a que el sospechoso es menor de edad, las actuaciones quedaron bajo la órbita del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, a cargo de la jueza María Julia Camus. La magistrada deberá avanzar con las medidas correspondientes para reconstruir lo sucedido y establecer la situación procesal del adolescente investigado.
Mientras la Justicia continúa con la investigación, la familia y el entorno de Uriel convocaron a la comunidad a acompañar la movilización de este miércoles. El pedido estará centrado en esclarecer el crimen y obtener justicia por el joven, cuya muerte ocurrió en medio de una pelea que se desató al finalizar una celebración estudiantil.