Marcha por Uriel Ríos: familiares y allegados pedirán justicia este miércoles frente a Tribunales

La movilización se realizará desde las 9 frente al Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia. La convocatoria surgió en redes sociales tras el crimen del adolescente de 17 años, ocurrido a la salida de una fiesta en Pocito.

Familiares, amigos y allegados de Uriel Ríos se concentrarán este miércoles desde las 9 frente al Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia para reclamar justicia por el asesinato del adolescente de 17 años. La convocatoria fue difundida a través de las redes sociales y busca acompañar a la familia mientras avanza la investigación judicial.

La manifestación se realizará bajo la consigna “Por una infancia y juventud con Justicia”, a pocos días del crimen que conmocionó a San Juan. Los organizadores también difundieron un mensaje de convocatoria: “Tu voz también puede hacer la diferencia”, con el objetivo de sumar a quienes quieran acompañar el pedido.

Uriel fue asesinado durante la madrugada del lunes, luego de asistir a una fiesta privada por el Día del Estudiante en la zona de Quinta Don Pedro, en Pocito. Según la investigación, después del festejo se produjo una pelea entre varios jóvenes en inmediaciones de Alfonso XIII y calle 14 y, en medio del enfrentamiento, el adolescente recibió una herida de arma blanca en el tórax que terminó provocándole la muerte.

En el mismo episodio también resultó herido el hermano gemelo de Uriel, quien sufrió lesiones provocadas por un arma blanca y recibió atención médica. Posteriormente, evolucionó favorablemente y fue dado de alta, de acuerdo con los datos difundidos sobre el caso.

Un adolescente de 16 años quedó a disposición de la Justicia La investigación tuvo un avance durante la noche del lunes, cuando un adolescente de 16 años señalado como presunto autor del ataque se presentó en Tribunales acompañado por su abogado defensor y quedó a disposición de la Justicia. Su identidad se había establecido previamente a partir de las medidas realizadas durante las primeras horas de la causa.