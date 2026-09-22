"Estaba con ansiedad y tristeza profunda": qué dijo el abogado del menor que se entregó por el crimen de Uriel Ríos

El adolescente de 16 años señalado como presunto involucrado en la gresca que terminó con la muerte de Uriel Ríos se presentó este lunes ante la Justicia acompañado por sus padres y su abogado, Claudio Rodríguez. El defensor explicó en diálogo con Radio Sarmiento que fue él quien recomendó al joven ponerse a disposición de las autoridades, luego de conocer que otros adolescentes que habían estado en la fiesta comenzaban a prestar declaración.

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Rodríguez relató que recibió durante la tarde un pedido de entrevista por parte de los padres del adolescente. Primero habló con el joven y luego con sus familiares. Según explicó, le manifestaron que varios amigos del menor habían sido convocados a declarar , mientras que él todavía no había sido citado. Ante esa situación, el abogado consideró que lo conveniente era presentarse espontáneamente ante la Justicia.

“ Mi consejo es colaborar completamente con las autoridades ”, sostuvo Rodríguez durante la entrevista. El abogado aclaró además que en ningún momento los padres le dijeron que su hijo hubiera sido señalado directamente como el autor de la agresión, sino que existía preocupación porque otras personas de su círculo ya estaban siendo convocadas por los investigadores.

Uno de los momentos más destacados de la entrevista se produjo cuando le preguntaron al abogado cómo había encontrado al adolescente durante la primera conversación.

Rodríguez aseguró que el joven se encontraba “con un estado de ansiedad” y describió el contexto emocional que atravesaba luego de conocerse la muerte de Uriel. “Es un hecho que conmueve a toda la población, así que él no es ajeno a sentir ese dolor”, expresó.

El defensor también habló de “tristeza profunda” al referirse al estado del adolescente y evitó brindar detalles sobre lo que su defendido le contó acerca de la pelea. Explicó que esa información forma parte del secreto profesional y que cualquier definición sobre su eventual participación deberá surgir dentro de la investigación judicial.

La presentación del adolescente se produjo luego de que la Justicia identificara que el presunto involucrado era menor de edad. Por esa razón, las actuaciones fueron remitidas a la Justicia Penal de la Niñez y Adolescencia, que quedó a cargo de continuar con el expediente.

El adolescente reconoció que estuvo en la fiesta

Durante la entrevista, Rodríguez confirmó que su defendido estuvo en la fiesta realizada en Pocito, donde se produjo la pelea que terminó con la muerte de Uriel Ríos, de 17 años.

Según contó, el adolescente había concurrido junto a un grupo de amigos y su novia. El abogado adelantó además que la defensa tiene previsto aportar testimonios de personas que estuvieron con el joven para contribuir a establecer qué ocurrió durante el enfrentamiento.

El crimen ocurrió durante la madrugada del lunes, después de un festejo privado por el Día del Estudiante. En medio de una pelea entre varios jóvenes, Uriel sufrió una herida de arma blanca en el tórax y murió posteriormente, mientras que su hermano gemelo también resultó herido. La investigación busca determinar con precisión quién provocó la lesión mortal y cuál fue la participación de cada uno de los involucrados.

La defensa aportará testigos

Rodríguez adelantó además que la defensa tiene previsto aportar testimonios de personas que estuvieron junto al adolescente durante el festejo, con el objetivo de contribuir a reconstruir qué ocurrió durante la pelea.

Por el momento, el abogado indicó que aguardarán el acceso a las actuaciones y a los elementos reunidos por los investigadores antes de definir los próximos pasos de la defensa. También señaló que el régimen vigente contempla asistencia y contención para el adolescente durante el proceso.

Respecto de la posibilidad de que el adolescente declare, el abogado indicó que primero necesita conocer el contenido del expediente y el conjunto de elementos incorporados a la investigación. Mientras tanto, el joven permanece alojado en un centro dispuesto para menores, según explicó su defensor durante la entrevista.

La presentación del joven se produjo mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para establecer con precisión quién provocó la herida mortal que terminó con la vida de Uriel Ríos y cuál fue el grado de participación de cada uno de los jóvenes que estuvieron involucrados en la gresca. La causa continúa en etapa de investigación.