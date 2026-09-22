    • 22 de septiembre de 2026 - 10:06

    Video: así detenían a los acusados de un crimen

    Dos de los acusados escapaban en moto cuando un patrullero los interceptó en medio de una persecución. En total son tres los arrestados por el feroz ataque.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Se conocieron las imágenes del momento en que la Policía detuvo a los dos principales sospechosos por el crimen de Lautaro Figueroa (22), el joven al que balearon a quemarropa en Río Cuarto, Córdoba.

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    El procedimiento ocurrió durante las primeras horas del domingo, después de que operadores de la Central de Monitoreo detectaran el violento episodio en el sector de Playa Bonita, sobre la costanera. A partir de allí se desplegó una persecución y un operativo cerrojo.

    Los sospechosos escapaban en moto por barrio Alberdi cuando un patrullero se cruzó en su camino. En el video se observa que uno de ellos cae al piso y es reducido inmediatamente, mientras que el otro intenta continuar la fuga a pie pero es arrestado pocos metros después.

    Por el crimen quedaron detenidos Brian Jesús Bustos (20), señalado como el autor de los disparos, y Jonathan Catastro (27). Uno fue imputado por homicidio agravado y el otro por encubrimiento.

    El ataque ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del domingo en Playa Bonita. Figueroa fue baleado y permaneció internado en el Hospital San Antonio de Padua, donde murió durante la madrugada del lunes.

    De acuerdo con información a la que accedió ElDoce.tv, Figueroa y Bustos se conocían y la investigación apunta a un posible ajuste de cuentas por los vínculos previos entre ambos.

    Este lunes la causa sumó una tercera detenida: una mujer de 22 años fue arrestada durante un allanamiento. En el procedimiento también secuestraron un teléfono celular, una motocicleta Honda Wave y prendas de vestir que serán incorporadas a la investigación.

    La causa está a cargo de la Fiscalía de Segundo Turno de Río Cuarto, encabezada por Luciano Rodríguez.

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