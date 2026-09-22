Video: así detenían a los acusados de un crimen

Se conocieron las imágenes del momento en que la Policía detuvo a los dos principales sospechosos por el crimen de Lautaro Figueroa (22) , el joven al que balearon a quemarropa en Río Cuarto, Córdoba.

Se entregó el adolescente de 16 años señalado por el crimen de Uriel Ríos

"Estaba con ansiedad y tristeza profunda": qué dijo el abogado del menor que se entregó por el crimen de Uriel Ríos

El procedimiento ocurrió durante las primeras horas del domingo, después de que operadores de la Central de Monitoreo detectaran el violento episodio en el sector de Playa Bonita , sobre la costanera. A partir de allí se desplegó una persecución y un operativo cerrojo .

Los sospechosos escapaban en moto por barrio Alberdi cuando un patrullero se cruzó en su camino . En el video se observa que uno de ellos cae al piso y es reducido inmediatamente, mientras que el otro intenta continuar la fuga a pie pero es arrestado pocos metros después.

12 TIROS Y UN CRIMEN SALVAJE - El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en Río Cuarto - La víctima, de 22 años, fue trasladada al Hospital San Antonio de Padua y la Policía arrestó a dos hombres de 20 y 27 años pic.twitter.com/qVw0uPxCSo

Por el crimen quedaron detenidos Brian Jesús Bustos (20) , señalado como el autor de los disparos, y Jonathan Catastro (27) . Uno fue imputado por homicidio agravado y el otro por encubrimiento.

El ataque ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del domingo en Playa Bonita. Figueroa fue baleado y permaneció internado en el Hospital San Antonio de Padua, donde murió durante la madrugada del lunes.

De acuerdo con información a la que accedió ElDoce.tv, Figueroa y Bustos se conocían y la investigación apunta a un posible ajuste de cuentas por los vínculos previos entre ambos.

Este lunes la causa sumó una tercera detenida: una mujer de 22 años fue arrestada durante un allanamiento. En el procedimiento también secuestraron un teléfono celular, una motocicleta Honda Wave y prendas de vestir que serán incorporadas a la investigación.

La causa está a cargo de la Fiscalía de Segundo Turno de Río Cuarto, encabezada por Luciano Rodríguez.