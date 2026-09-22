Más de 200 estudiantes recorrieron el Ministerio de Minería para conocer el funcionamiento del sector

En el marco de la política de apertura institucional impulsada por el gobernador Marcelo Orrego, cerca de 200 estudiantes pasaron por el Ministerio de Minería de San Juan desde marzo hasta la fecha para participar de recorridos educativos focalizados este año en el ámbito de la Secretaría Técnica.

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La iniciativa convocó a alumnos avanzados de escuelas secundarias con orientación minera, así como a estudiantes universitarios de carreras clave para el desarrollo provincial como Geología, Ingeniería de Minas y Abogacía.

Las visitas cuentan con la asistencia integral de los profesionales de las distintas dependencias de la Secretaría Técnica, incluyendo Mesa de Entradas, Escribanía, Despacho Legal Minero, Catastro y la Dirección Técnica Geológica Minera.

En esta última área, a cargo de la geóloga Romina Gómez, los jóvenes tienen acceso directo a herramientas, muestras geológicas y procedimientos aplicados en tareas de exploración. "Hay un nuevo auge de la minería y de los proyectos mineros. Cada vez hay más gente interesada en conocer, no solamente alumnos. La gente quiere saber, hacer preguntas y entender cómo funciona la actividad", destacó Gómez sobre el creciente interés en la materia.

Entre las delegaciones más numerosas del año se destaca la visita de 75 alumnos de la Escuela de Técnicos Mineros General Manuel Sabio, de Calingasta, seguidos por más de 30 estudiantes de Ingeniería de Minas de la UNSJ. Para los próximos meses ya agendaron sus recorridos la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y el Colegio del Prado.

Encuentro con el ministro y formación práctica

Como parte central de las jornadas, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, recibe personalmente a los estudiantes en la sala de situación para dialogar sobre sus inquietudes y las expectativas laborales de cara al futuro productivo de la provincia.

Las actividades se adaptan al perfil de cada grupo:

Secundarios técnicos: Aprenden el circuito completo de un expediente minero —desde la solicitud de cateo hasta su resolución— y realizan prácticas con muestras geológicas, testigos de perforación, estaciones totales, GPS y sistemas de información geográfica (GIS).

Universitarios: Profundizan en áreas específicas según su disciplina. Mientras los futuros geólogos e ingenieros abordan la exploración, los estudiantes de Abogacía enfocan su recorrido en el Derecho Ambiental Minero. "Es muy particular lo que ocurre con Abogacía: nunca vieron un testigo de perforación. Conocer esos materiales les permite relacionar la teoría con el trabajo en el terreno", valoraron desde el área técnica.

Con este tipo de propuestas, la cartera minera busca consolidar espacios de intercambio directo que acerquen los procesos productivos y legales a las nuevas generaciones de profesionales sanjuaninos.