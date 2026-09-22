Actualización en PAMI: modifican los topes de ingresos para acceder a los medicamentos gratis

La medida impacta en los haberes de octubre y establece nuevos límites patrimoniales y salariales. Los afiliados que superen los umbrales deberán iniciar el trámite especial para no perder la cobertura del 100%.

A partir de octubre, la obra social de los jubilados aplicará una actualización en los parámetros de ingresos para acceder a la cobertura total de medicamentos. Miles de afiliados de PAMI en la región deberán revisar si cumplen con las nuevas pautas patrimoniales, mientras que aquellos que queden fuera del beneficio automático tendrán que gestionar la vía de excepción para mantener sus tratamientos.

La adecuación de los valores responde directamente a la movilidad y al ajuste de los haberes previsionales dispuesto por ANSES.

Nuevos topes de ingresos y requisitos patrimoniales Para acceder al subsidio social del 100% en farmacias, el titular no debe superar el equivalente a 1,5 haberes mínimos mensuales, cifra que a partir de octubre se ubicará en $653.622,77. En aquellos hogares donde conviva un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el techo se elevará a tres jubilaciones mínimas, fijándose en $1.307.245,53.

Quienes superen estos montos quedarán excluidos de la gratuidad automática. La normativa vigente estipula además una serie de restricciones patrimoniales:

No contar con cobertura médica prepaga.

No poseer más de un inmueble.

No ser titular de embarcaciones, aeronaves o sociedades comerciales.

No registrar vehículos con menos de diez años de antigüedad, salvo excepciones vinculadas a la convivencia con personas con discapacidad. Cómo tramitar la vía de excepción Los jubilados y pensionados que superen los topes establecidos o registren alguna traba administrativa cuentan con la herramienta de la solicitud de reconsideración médica. Este mecanismo permite otorgar la cobertura total si el costo de los remedios prescriptos representa el 15% o más de los ingresos previsionales netos del grupo familiar.