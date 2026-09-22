Una familia quedó varada en medio de un temporal de nieve: viajaba una embarazada de 37 semanas

Una familia de Villa Pehuenia quedó varada este domingo en plena Ruta Provincial 13 , en el paraje Primeros Pinos, mientras atravesaba un fuerte temporal de nieve y viento blanco. Entre los tres ocupantes del vehículo viajaba una mujer embarazada de 37 semanas , quien fue asistida por personal sanitario y se encontraba en buen estado de salud.

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El grupo se trasladaba en un Renault Logan rumbo a Zapala cuando la acumulación de nieve sobre la calzada hizo imposible continuar. El vehículo, además, no contaba con cadenas , un elemento clave para circular por caminos cordilleranos bajo esas condiciones.

La situación se complicó especialmente en el sector conocido como La Atravesada , donde las ráfagas de viento superaron los 120 kilómetros por hora y el viento blanco redujo la visibilidad prácticamente a cero. La familia estaba integrada por un hombre de 36 años, una mujer de 26 y una nena de 11 .

El pedido de auxilio fue recibido durante la mañana del domingo y, cerca de las 11 , efectivos de la Brigada Rural de Zapala partieron hacia el lugar junto con operarios de Vialidad Provincial . El operativo fue coordinado por la Secretaría de Emergencias de Neuquén y contó con la participación de Defensa Civil y equipos del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) .

El acceso hasta el vehículo demandó un importante despliegue debido a la cantidad de nieve acumulada sobre la ruta. Maquinaria pesada debió abrir paso en distintos sectores para que los rescatistas pudieran llegar hasta la familia, mientras las condiciones meteorológicas continuaban siendo adversas.

Una vez localizado el Logan, los tres ocupantes fueron trasladados hasta un campamento de Vialidad Provincial ubicado en la zona. Allí fueron evaluados por profesionales del SIEN. Según confirmó el director de Protección Civil de Neuquén, Carlos Cruz, todos se encontraban en buen estado de salud y sin complicaciones, incluida la mujer que cursaba un embarazo avanzado.

Mientras la familia permanecía a resguardo, los equipos de Vialidad continuaron trabajando para liberar el vehículo de la nieve. El operativo finalizó alrededor de las 15, cuando lograron retirar el auto y posteriormente escoltaron a la familia hasta Zapala.

El rescate se produjo durante una jornada marcada por fuertes ráfagas en distintos puntos de Neuquén. De acuerdo con Cruz, en sectores cordilleranos y precordilleranos el viento superó los 120 km/h, mientras que en la zona de la Confluencia y el Alto Valle se registraron ráfagas de entre 85 y 87 km/h.

Desde Protección Civil remarcaron la importancia de verificar las condiciones de las rutas y contar con cadenas y el equipamiento necesario antes de emprender viajes por zonas de montaña durante temporales de nieve. En este caso, la falta de cadenas fue uno de los factores que dificultó que el vehículo pudiera continuar su recorrido.