Justicia Federal: donarán a la Fundación Conin indumentaria secuestrada en una causa por contrabando

La medida fue autorizada por el Juzgado Federal de Corrientes tras un acuerdo de suspensión de juicio a prueba. Además, los imputados deberán abonar una reparación económica a otra institución benéfica.

La Justicia Federal de Corrientes autorizó la donación de una importante carga de mercadería ilegal a la Fundación Conin, en el marco de una causa por contrabando. La medida judicial se concretó a través de una suspensión del proceso a prueba y fue homologada por el juez federal Juan Carlos Vallejos, con la intervención de los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel.

El acuerdo alternativo de resolución de conflicto fue impulsado por el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Corrientes. Asimismo, en la misma audiencia se dispuso que los imputados realicen una reparación económica de $800.000 a favor de la Fundación para Promoción Humana Sacerdote Jesuita Ignacio Villar.

El operativo en la Ruta Nacional 12 El origen de la causa se remonta al pasado 26 de mayo, cuando personal del Escuadrón 47 de Ituzaingó de Gendarmería Nacional realizaba un control vehicular de rutina sobre el kilómetro 1274 de la Ruta Nacional 12.

En dicho puesto detuvieron la marcha de un Chevrolet Prisma ocupado por un hombre y una mujer. El vehículo procedía de la ciudad paraguaya de Encarnación y tenía como destino final la localidad de Concepción del Bermejo, en la provincia del Chaco.

Durante la verificación superficial, los efectivos advirtieron una gran cantidad de bultos en el asiento trasero. Al solicitar la documentación respaldatoria, los ocupantes reconocieron que no contaban con los avales aduaneros que acreditaran el ingreso legal de los productos al país.