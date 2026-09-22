La Fuerza Aérea inició el traslado de la segunda tanda de aviones de caza hacia el país

El Ministerio de Defensa de la Nación, a cargo de Carlos Presti, confirmó este martes el despegue de una nueva tanda de aviones caza F-16 Fighting Falcon desde Dinamarca. Las aeronaves ya iniciaron el denominado vuelo ferry que cruzará el océano Atlántico para sumarse formalmente a la flota de la Fuerza Aérea Argentina.

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Las unidades están siendo piloteadas por personal de las Fuerzas Armadas y se prevé que arriben al país en el transcurso de esta misma semana. Si bien desde la cartera de Defensa aún no precisaron el día ni la hora exacta del aterrizaje en suelo argentino, ratificaron que una vez que lleguen serán destinadas a las diferentes unidades operativas asignadas para su puesta en servicio.

La Fuerza Aérea Argentina (FAA) puso en marcha de manera oficial el operativo de traslado de la segunda tanda de seis aviones de caza F-16, los cuales iniciaron su trayecto tras partir desde la Base Aérea de Skrydstrup, en Dinamarca, con escalas previstas en territorio europeo y el Atlántico.

El complejo operativo transoceánico cuenta con el respaldo estratégico de aviones cisterna KC-135 Stratotanker de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, fundamentales para garantizar el reabastecimiento de combustible durante los tramos más exigentes del cruce atlántico.

De acuerdo con el plan de vuelo, la escuadrilla tiene previsto tocar suelo sudamericano en la Base Aérea de Natal, en Brasil. Las autoridades brasileñas autorizaron de forma excepcional la habilitación de un puesto aduanero militar para recibir a la formación antes de su ingreso al espacio aéreo argentino.

El destino final de las unidades será el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Con la incorporación de este nuevo lote —compuesto por cuatro cazas monoplaza y dos biplaza—, el país completará 12 aeronaves operativas en esta primera etapa del programa de modernización de la defensa.

Las máximas autoridades castrenses remarcaron la profunda trascendencia estratégica que representa este programa para recuperar el control y la defensa del espacio aéreo nacional.

Al respecto, el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier general Gustavo Valverde, destacó la magnitud del hito: "Este nuevo lote de aeronaves nos permite acelerar de manera considerable los plazos de adiestramiento de nuestros pilotos y técnicos en el sistema F-16".

En la misma línea, Valverde enfatizó que la incorporación va mucho más allá de la llegada material de las máquinas: "No se trata simplemente de recibir aviones, sino de estructurar todo el ecosistema operativo que nos conducirá a la Capacidad Operativa Inicial para defender la soberanía de nuestro cielo".